서울여자간호대·연희노인복지관과 예방 중심 통합돌봄 업무협약 연희노인복지관 스마트라운지에서 건강 확인..필요시 통합돌봄 서비스 연계

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 최근 연희노인복지관 3층 ‘청춘나래’에서 서울여자간호대학교(총장 김숙영), 연희노인복지관(관장 조성준)과 함께 ‘디지털 헬스케어 기반 통합돌봄 업무협약’을 체결했다.

구는 ‘의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률’ 시행을 앞두고 어르신의 건강 상태를 미리 살피고 돌봄이 필요한 대상자를 조기 발굴하기 위한 ‘예방 중심 통합돌봄 체계 구축’을 위해 이를 추진했다.

협약에 따라 세 기관은 디지털 헬스케어 기술을 활용해 어르신의 건강 상태를 상시 확인하고, 필요한 경우 의료·돌봄 서비스로 신속 연계한다.

연희노인복지관 1층에는 어르신들이 일상 속에서 손쉽게 건강 상태를 확인할 수 있는 ‘스마트 라운지’가 조성됐다.

이곳에는 혈압계, 체성분 분석기, 신체활동 측정기 등 3종의 건강관리 장비가 설치돼 혈압, 체성분, 근력 등을 간편하게 확인할 수 있다.

서울여자간호대학교 간호학과 학생들은 정기적으로 라운지를 방문해 혈당과 콜레스테롤 검사 등을 지원하고 측정 결과를 바탕으로 건강 상담과 건강 관리에 대해 안내한다.

구는 이러한 건강 측정 결과를 토대로 건강 이상 징후가 있거나 돌봄이 필요한 어르신을 빠르게 발굴해 방문진료, 복약관리, 재활운동 등 맞춤형 의료·돌봄 서비스로 연계한다.

아울러 돌봄 현장에서 축적된 데이터로 보다 체계적인 지역 통합돌봄 모델을 구축하고 어르신의 건강한 노후를 지원한다.

협약식에는 서울여자간호대학교 간호학과 학생, 서대문구 지역사회보장협의체 통합돌봄분과 위원, 어르신 등이 참석해 민·관·학 협력을 통한 통합돌봄 추진 의지를 다졌다.

이성헌 구청장은 “서대문구는 초고령사회에 진입해 돌봄이 우리 일상과 직결된 중요한 과제가 됐다”며 “건강 측정에서 그치지 않고 필요한 의료·돌봄 서비스로 바로 연결되는 체계를 구축해 어르신들이 살던 지역에서 건강하고 존엄한 일상을 이어가실 수 있도록 하겠다”고 말했다.

서대문구는 약사회·의사회·한의사회 등 지역 보건의료 단체와 협력하고 세브란스병원을 비롯한 의료기관과 협약을 맺으며 ‘퇴원환자 지역사회 연계사업’ 등의 의료·돌봄 협력체계를 지속해서 확대하고 있다.

구는 앞으로도 민·관·학 협력을 기반으로 예방 중심의 ‘서대문형 통합돌봄 모델’을 발전시켜 주민이 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄 체계를 구축해 나간다는 계획이다.