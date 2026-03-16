5급 이상 전 간부 참여…서약서 작성·전달, 결의문 낭독·캠페인 전개 종합청렴도 3년 연속 우수등급 바탕으로 올해도 독창적 청렴 시책 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 16일 구청에서 구청장을 비롯한 5급 이상 간부 80명이 참여하는 반부패·청렴 추진계획 공유 및 서약 행사를 열고, 청렴한 공직문화 확산을 위한 실천 의지를 다졌다.

이번 행사는 조직을 이끄는 간부들이 청렴 실천의 출발점이 되어야 한다는 인식 아래 마련됐다. 구청장 이하 전 간부가 반부패·청렴서약서를 작성해 구청장에게 전달하고, 간부 대표가 실천 결의문을 낭독하며 조직 차원의 책임과 실천 의지를 공유했다.

행사와 함께 진행된 손피켓 캠페인에서는 ‘청렴리더 강남!’, ‘갑질 OUT’, ‘부정부패 척결!’, ‘권한남용 금지!’ 등의 문구를 활용해 청렴의 중요성을 알리고, 공직 내부의 경각심을 높였다.

구는 지난해 국민권익위원회 주관 공공기관 종합청렴도 평가에서 3년 연속 우수등급을 달성했다. 구는 이러한 성과에 안주하지 않고, 올해도 실효성 있는 청렴시책을 전 부서와 동 주민센터에 공유해 추진 동력을 높이고 부패 취약 분야에 대한 관리와 개선 노력을 강화할 계획이다.

올해 주요 청렴 시책으로는 ▲강남 청렴생존게임 ▲고위직과 전 직원이 함께 참여하는 ‘지금 강남은 청렴 온에어(ON-AIR)’ 운영 ▲전 직원 맞춤형 청렴문화 콘서트 ▲민·관 청렴강남 페스타 ▲청렴동호회 ‘다산회’ 활동 ▲이해충돌방지제도 교육 및 점검 ▲대규모 정비사업 비리 원천 차단 ▲반부패·청렴 동행 프로젝트 ▲규제 혁신을 통한 구민 체감 청렴행정 ▲부패 취약업무 제도 개선 등이 있다. 참여형 청렴 프로그램과 제도 개선을 병행해 청렴을 조직문화로 정착시켜 나갈 방침이다.

조성명 강남구청장은 “청렴은 구민의 신뢰를 지탱하는 행정의 기본이자, 간부부터 솔선수범할 때 조직 전체에 깊숙이 뿌리내릴 수 있는 가치”라며 “부패 취약 분야를 더 꼼꼼히 살피고 실천 중심의 청렴 정책을 흔들림 없이 추진, 구민이 체감하는 청렴 행정을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.