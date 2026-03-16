[헤럴드경제=고승희 기자] “오스카는 K-팝을 그렇게 무시하면 안 된다.” (CNN)

전 세계를 사로잡은 넷플릭스의 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 작곡가 이재가 오스카 트로피를 안은 시상대에서 수상 소감을 제대로 말하지도 못하고 퇴장해 논란이 일고 있다.

‘케이팝 데몬 헌터스’의 작곡가인 이재는 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 받으며 무대에 올라 수상 소감을 전했다.

무대에서 그는 “이 곡은 성공이 아닌 회복에 관한 노래”라며 “어린 시절 사람들은 K팝을 좋아하는 저를 놀렸지만, 지금은 모두가 우리의 노래를 부른다. 자랑스럽다”고 말했다.

당시 수상을 위해 이재를 비롯해 공동 작사가인 마크 소넨블릭과 더블랙레이블 소속 작곡가 곽중규·이유한·남희동, 서정훈 등이 함께 올랐다. 이재는 다른 수상자에게 마이크를 넘겼으나, 이 때 퇴장을 재촉하는 음악이 흘러나왔다. 다른 창작자들은 준비한 종이를 꺼내 수상 소감을 이어가려 했으나 퇴장 음악으로 인해 입은 열지도 못하고 무대를 떠나야 했다. 심지어 카메라는 무대 전체를 비추며 다음 장면으로 넘어갔다.

명실상부 지난해 최고 히트곡이었던 ‘골든’의 수상자들이 제대로 소감을 잇지 못하자, 국내에서 시상식을 중계한 안현모는 “수상자가 이렇게 많은데…”라며 “앞서 단편영화상 수상소감은 정말 길게 들었다”며 아쉬움을 비쳤다.

이뿐만이 아니다. 앞서 ‘케데헌’이 장편 애니메이션상을 받았을 때도 연출자 매기 강 감독과 공동 연출자 크리스 아펠한스 감독이 수상소감을 하고, 이어 제작자 미셸 윙이 마이크를 받아 소감을 이어가려 했지만, 퇴장 음악이 이어졌다. 다만 당시엔 음악이 멈추고 미셸 윙까지 수상소감을 마쳤다.

외신의 지적도 이어지고 있다. 미국 CNN은 “오스카는 K-팝을 그렇게 무시하면 안 된다”며 아카데미 시상식에서 K-팝 팬들을 분노케 할 상황이 벌어졌다. 이재가 눈시울을 붉히며 마이크를 다른 팀원에게 넘겼으나, 그 순간 퇴장을 재촉하는 음악이 흘러나왔다”고 했다. 그러면서 “K-팝 팬들이 소셜미디어를 뜨겁게 달구며 항의할 것으로 보인다”며 “정말 의미 있는 순간이었고, 시간만 충분히 주어졌다면 더 위대한 장면이 될 수 있었다. 참으로 부끄러운 일”이라고 일갈했다.