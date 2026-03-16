3월 16일~12월 11일…학생 1인당 10만원 현금 또는 지역화폐

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시가 학부모의 교육비 부담을 덜고 교육복지를 실현하기 위해 3월 16일부터 ‘2026학년도 초·중·고등학교 입학준비금 지원사업’ 신청을 받는다.

지원 대상은 입학일 기준 구리시에 주민등록이 되어 있는 2026학년도 초·중·고교 1학년 입학생 및 1학년 과정 전학생이다. 지원 금액은 학생 1인당 10만원이며, 현금 또는 지역화폐 중 선택하여 받을 수 있다.

신청 기간은 3월 16일부터 12월 11일까지로, 정부24 포털을 통한 온라인 신청하거나, 학생 거주지 관할 동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

백경현 구리시장은 “우리 아이 키우기 가장 좋은 도시 실현을 위해 지난해에 이어 올해도 입학준비금 지원사업을 시행하게 됐다”며, “앞으로도 학생들이 더 나은 환경에서 양질의 교육을 받고 훌륭한 인재로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

입학준비금 지급 절차와 구비서류 등 자세한 사항은 구리시 평생학습과 또는 각 동 행정복지센터로 문의하면 안내받을 수 있다.