2032년까지 완성차에 공급 “음극재 진출 이후 사상최대”

포스코퓨처엠이 1조원 규모의 인조흑연 음극재 공급 계약을 따내며 글로벌 배터리 소재 시장 공략에 속도를 내고 있다.

포스코퓨처엠은 16일 글로벌 자동차사와 약 1조149억원 규모의 인조흑연 음극재 장기 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 기간은 2027년부터 2032년까지 5년이며 상호 협의를 통해 연장도 가능하다. 고객사는 경영상 비밀유지에 따라 계약 종료 시점까지 공개되지 않는다.

이번 계약은 포스코퓨처엠이 2011년 음극재 사업에 진출한 이후 최대 규모 수주다. 회사는 현재 국내 배터리사와 제너럴모터스(GM) 등에 음극재를 공급하고 있으며, 지난해 일본 배터리사 및 글로벌 완성차 업체와도 잇달아 음극재 공급 계약을 체결하며 고객 기반을 확대해 왔다.

업계에서는 이번 계약의 실제 규모가 공시된 금액보다 더 클 수 있다는 분석도 나온다. 계약 기간은 2032년까지로 공시됐지만 계약 상대방 공개 유보기간이 2038년으로 설정된 점을 고려할 때 계약이 최대 11년까지 이어질 가능성이 있다는 것이다. 이 경우 계약 규모는 약 2조2000억원 수준으로 확대될 수 있다는 관측이 제기된다.

포스코퓨처엠이 지난해 10월 체결한 6700억원 규모의 천연흑연 음극재 공급 계약 역시 유보기간을 감안하면 최대 10년, 약 1조7000억원 규모로 확대될 가능성이 있다는 분석이 나온다. 두 계약을 합산하면 최대 약 4조원에 달하는 초대형 음극재 공급 계약이라는 평가다.

포스코퓨처엠은 이번 계약이 지난해 체결한 천연흑연 음극재 공급 계약과 패키지 성격을 가진다고 설명했다. 회사는 향후 양극재와 리튬 등 다른 배터리 소재 분야까지 협력 범위를 확대한다는 계획이다.

대규모 수주에 대응하기 위해 생산능력 확대에도 나설 예정이다. 정경수 기자