충청·호남권 기업 등에 업무 설명 지역 소외 없는 현장 소통 이어갈 것

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국산업은행은 대전과 광주를 시작으로 지역거점별 국민성장펀드 업무 설명회를 연다고 16일 밝혔다.

이번 설명회는 상대적으로 정보 접근성이 부족한 비수도권 지역 기업의 국민성장펀드에 대한 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

지난 12일 대전상공회의소와 광주상공회의소에서 열린 설명회에서는 지역 상의와 첨단전략산업 영위기업을 대상으로 국민성장펀드의 운용 방향과 산은의 지역주도 성장 지원방안을 소개하고 기업 현장의 궁금증을 해소하는 데 주력했다.

산은은 이번 충청·호남권 업무 설명회를 시작으로 전국 주요 거점을 돌며 지역 소외 없는 현장 소통을 이어갈 방침이다.

박상진 산은 회장은 지난달 기자간담회에서 국민성장펀드의 투자 대상 검토 시 지역 프로젝트를 우선 검토하겠다고 밝힌 바 있다. 올해 국민성장펀드 승인 목표인 30조원을 조기에 달성하겠다는 계획이다.

박 회장은 설명회에서 “국민성장펀드와 산은의 정책금융 상품을 통해 각 지역의 첨단산업을 적극 지원해 국토 균형 발전과 대한민국 경제 성장에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.