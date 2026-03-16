전용 84~101㎡, 1126가구 규모

㈜BS한양과 제일건설㈜은 경기도 평택시 고덕국제화 계획지구(고덕국제신도시) P2 패키지 사업으로 조성되는 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’(조감도)를 오는 4월 분양할 예정이라고 16일 밝혔다.

고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지는 고덕국제신도시 Abc-14블록과 Abc-61블록에 위치한 2개 단지, 총 1126가구 규모 공동주택이다. 1단지(Abc-14)는 지하 2층~지상 25층, 총 670가구(▷84㎡(전용면적) 425가구 ▷101㎡ 245가구)로 조성되며, 2단지(Abc-61)는 지하 2층~지상 23층, 총 456가구(▷84㎡ 289가구 ▷101㎡ 167가구)를 공급한다.

단지는 고덕국제신도시 내 핵심 입지와 더불어 앞서 조성된 1단계 권역 인프라를 입주 초기부터 즉시 이용할 수 있다는 점에서 주목 받고 있다.

수도권 1호선 급행이 정차하는 서정리역을 이용할 수 있고, 단지 앞에는 고덕국제신도시 내부를 순환하는 간선급행버스체계(BRT) 정류장도 조성될 예정이다. BRT 이용시 삼성전자 평택캠퍼스와 국제학교 ‘애니 라이트 스쿨’(Annie Wright Schools, 예정) 등 주요 거점으로의 접근성이 크게 개선될 전망이다. 평택고덕IC가 가까워 평택제천고속도로 및 수도권 주요 도로 진입도 편리하다. 신혜원 기자