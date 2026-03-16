전용 44~115㎡, 86가구 일반분양

포스코이앤씨는 이달 서울 서초구 잠원동 ‘오티에르 반포’(신반포21차 재건축·사진)를 분양할 예정이라고 16일 밝혔다.

단지는 지하 4층∼지상 20층, 2개 동, 총 251가구 규모로 이 가운데 86가구가 일반분양 물량이다.

전용면적별 일반분양 물량은 44㎡ 13가구, 45㎡ 10가구, 59㎡ 43가구, 84㎡ 11가구, 97㎡ 3가구, 113㎡ 4가구, 115㎡ 2가구다.

오티에르 반포는 후분양 단지로, 입주는 오는 7월 예정이다. 포스코이앤씨의 고급 주거 브랜드 ‘오티에르(HAUTERRE)’가 적용되는 첫 분양 단지기도 하다. 단지는 반포역과 인접했으며 원촌초, 원촌중, 경원중, 신동중 등과 가깝다.

포스코이앤씨는 “오티에르반포는 포스코이앤씨 하이엔드 주거 브랜드 전략을 실제 단지에 구현한 첫 사례”라며 “반포를 시작으로 서울 핵심 입지에서 오티에르 브랜드 경쟁력을 지속해 확대해나갈 계획”이라고 강조했다. 홍승희 기자