이번 달 6~13일 입법예고 종료 “부서 역할과 기능 더 명확하게”

[헤럴드경제=이용경 기자] 윤석열 정부 시기 도입된 경찰 기동순찰대가 명칭과 인력 규모를 바꾸면서 본격적인 조직 개편 절차에 들어간다. 신설 당시 대규모 인력이 투입됐던 조직은 향후 기능과 역할을 축소·재정비해 운영될 전망이다.

경찰청이 지난 6일부터 13일까지 입법예고한 ‘경찰청과 그 소속기관 직제 시행규칙 일부개정령안’에 따르면 기동순찰대의 명칭은 ‘광역예방순찰대’로 변경된다. 경찰 관계자는 “이번 명칭 조정은 부서의 역할과 기능을 보다 명확하게 드러내기 위한 조치”라고 설명했다.

경찰청은 지난해 12월 기동대와 기동순찰대 인력을 각각 1000여명씩 줄이고 수사 부서에 1200여명을 배치할 계획을 밝힌 바 있다. 헤럴드경제 취재를 종합하면 경찰청은 정원 기준으로 기존 기동대 인력(경비 특성상 세부적 인원은 비공개)에서 959명을 축소하고, 기동순찰대 인력은 기존 2336명에서 1051명으로 1285명 축소한다.

기동순찰대는 지난 2023년 서울 신림역과 경기 성남시 분당 서현역에서 잇따라 발생한 흉기 난동 사건 이후 강력범죄 대응 능력을 높이기 위해 추진된 조직 개편의 결과다. 경찰은 2024년 2월 조직을 출범시키며 현장 대응과 순찰 활동을 강화하려 했다.

하지만 일선서 인력이 부족해졌다는 지적과 함께 조직 운영의 실효성 논란이 불거지며 경찰청은 인력 배치와 조직 기능을 조정하는 방안을 검토해 왔다. 이번 상반기 인사가 마무리되는대로 기동순찰대 조직 인력도 현원 기준으로 확정될 예정이다.

한편 직제 시행규칙 개정안에는 경찰 조직의 다른 분야를 보강하는 내용도 포함됐다. 총포·도검·화약류 등 위험 물품 관리 강화를 위한 인력 9명과 허위영상물·성착취물 관련 범죄 수사를 담당할 인력 5명, 자본시장법 위반 범죄 전담 수사를 위한 인력 2명 등을 추가로 확보할 계획이라고 경찰청은 밝혔다. 아울러 형사기동대의 명칭도 ‘광역범죄수사대’로 변경된다.

또 미래치안정책국의 인공지능 관련 기능을 강화하기 위해 관련 부서 명칭도 개편된다. 미래치안정책과는 치안인공지능정책과로, 정보화기반과는 치안인공지능기반과로 바뀌며 인공지능서비스팀 역시 치안인공지능서비스팀으로 명칭을 조정한다.