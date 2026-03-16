[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 신청한 해상풍력 사업이 기후에너지환경부의 신재생에너지 집적화단지로 공식 지정됐다.

인천시는 지난해 10월 기후에너지환경부에 신재생에너지 집적화단지 지정을 신청한 결과, 지난 15일 공공주도 해당 단지(IC1)가 최종 지정됐다고 16일 밝혔다.

이에 따라 인천시는 향후 사업시행자 공모안을 마련하고 공모 절차를 통해 사업자 선정을 추진할 계획이다.

인천시의 공공주도 해상풍력 사업은 타시도 사례와 달리 어촌계 주민과 어업인을 대상으로 한 입지선호조사 등 지속적인 대화와 소통을 통해 상향식(Bottom-up)으로 입지를 선정했다는 점이 특징이다.

또한 특정 사업자가 없는 상태에서 집적화단지 지정을 추진해 해상풍력 특별법 체제와 유사하게 사업시행자 공모가 가능하다는 점에서 대표적인 공공주도 모델로 평가받고 있다.

시는 지난해 12월 정부 관계부처로 구성된 범정부 해상풍력 전담반(TF)이 발표한 ‘해상풍력 인프라 확충 및 보급 계획’에 인천항을 신규 해상풍력 지원부두로 개발하는 내용을 포함시켰다.

따라서 인천 공공주도 해상풍력 사업의 설치·운영·유지보수를 아우르는 기반 시설 확보도 가능해졌다.

시는 중장기적으로 영흥 미래에너지파크와 연계해 해상풍력 지원부두 기반시설을 확대하고 항만을 중심으로 관련 산업 육성과 지역경제 활성화 효과도 기대하고 있다.

유정복 시장은 “지역 이익공유 확대와 산업 연계 효과를 통해 지역과 산업, 환경이 함께 성장하는 정의로운 에너지 전환을 실현해 나가겠다”라고 밝혔다.