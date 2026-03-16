혼수·이사 몰리는 봄철 할인행사 진행중

[헤럴드경제=강문규 기자] LX하우시스가 혼수·이사 수요가 몰리는 봄철 인테리어 성수기를 맞아 리모델링 수요 공략에 적극 나서고 있다.

LX하우시스는 지난 5일부터 상반기 최대 규모 할인행사 ‘지인페스타’를 실시하며 소비자 관심이 쏠린다. ‘지인페스타’ 기간 동안 ‘뷰프레임’ 창호를 비롯해 바닥재·벽지·도어·주방 등 주요 제품이 포함된 인테리어 공사를 계약할 경우 제품가격 최대 20% 할인 혜택을 제공하며, 최대 500만원 상당의 경품 추첨 및 상품권 증정 등 중복적용 가능한 3가지 혜택을 제공한다.

실제로 ‘지인페스타’가 시작된 이후 일주일 간 LX하우시스의 최대 규모 플래그십 전시장인 ‘LX Z:IN 플래그십’을 비롯해 주요 상권에 위치한 ‘LX하우시스 지인스퀘어’ 전시장을 방문하거나 LX Z:IN 브랜드 사이트(www.lxzin.com)에 접속해 이벤트 관련 상담을 신청하는 고객 문의가 지속적으로 늘어나는 추세다.

올해 ‘지인페스타’ 에서는 창틀이 거의 보이지 않는 베젤리스 프레임 디자인으로 조망과 개방감을 극대화하면서도 뛰어난 단열성능까지 확보한 ‘뷰프레임’ 창호를 비롯해 우드∙스톤 등 다양한 디자인 구현이 가능하고 마루나 타일(무기질)보다 충격에 강하고 높은 내구성을 확보한 ‘에디톤’ 바닥재, 일반 벽지보다 더 두꺼운 두툼한 표면 질감과 회벽·스톤·직물·페인팅 등 다양한 디자인까지 갖춰 인기 몰이 중인 ‘디아망’ 벽지 등이 큰 관심을 받고 있다.