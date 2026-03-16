17일부터 1~8호선 273개 역사에서 발배 가능해져 기후동행카드 구매·충전 위해 환전처 찾는 불편 해소

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울을 방문하는 외국인은 현금이 없어도 신용카드나 간편결제로 기후동행카드 단기권과 일회용 지하철 승차권을 구매·충전할 수 있게 된다.

이에 따라 21일 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 관람하기 위해 찾는 ‘아미(BTS 팬덤)’ 등 외국인 관광객에게 도움이 될 것으로 보인다. 그동안 외국인은 현금으로만 기후동행카드나 일회용 지하철 승차권 구매가 가능했다.

서울시는 17일부터 서울 시내 1~8호선, 273개 역사에 비치된 신형 교통카드 발매기(440개)에서 해외발급 신용카드와 체크카드 결제가 가능해진다고 16일 밝혔다. 카카오페이나 네이버페이 등 간편결제도 이용할 수 있다.

시는 21일 광화문광장에서 열리는 ‘BTS 컴백 공연’을 앞두고 해외 신용카드 결제시스템을 선제 도입했다고 설명했다. 이번 서비스 개선은 그간 외국인 관광객들이 역사 내 발매기 앞에서 현금이 없어 당황하거나 환전처를 찾아 헤매던 불편을 해소하기 위해 추진됐다.

해외 발행 카드 결제는 기후동행카드 구매와 단기권(1·2·3·5·7일권) 충전에 우선 적용된다. 30일권 적용은 외국인의 수요를 고려, 추후 검토한다. 일회용 승차권은 17일 첫차부터 즉시 구매‧이용할 수 있다. 해외 발행 신용·체크카드로 구매·충전 시 평균 3.7%의 서비스이용료가 부과된다.

서울시와 티머니는 서비스 첫날인 17일과 BTS 컴백 공연 전날과 당일인 20~21일, 외국인 관광객이 많은 서울역·홍대입구역·명동역 역사 내 홍보부스를 설치·운영할 계획이다. 부스에서는 기후동행카드 현장구매가 가능하고, 충전 안내가 이뤄진다. 외국어 홍보물도 배포한다.

이외에도 해외 인플루언서와 틱톡·인스타그램 영상을 통해 외국인 관광객들에게 기후동행카드 편의성과 장점도 알린다.

여장권 서울시 교통실장은 “누적 충전 1800만 건을 돌파한 기후동행카드는 서울을 대표하는 ‘텐밀리언셀러 정책’”이라며 “앞으로도 서비스 개선을 통해 외국인 관광객의 대중교통 이용 편의성을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.