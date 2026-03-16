3세대 LFP 양산 로드맵 제시 FP 전구체 기술·국산 순환 공급망 전략 선봬

[헤럴드경제=권제인 기자] 글로벌 이차전지 소재 전문기업 엘앤에프가 국내 최대 규모 배터리 전시회 ‘인터배터리 2026’에서 차세대 양극재 기술력을 선보이며 전시를 성료했다고 16일 밝혔다.

엘앤에프는 ‘리딩 더 퓨처’를 주제로 전시회 참가 이래 최대 크기인 약 87평 규모의 부스를 운영하며, 국내 최초 리튬인산철(LFP) 양극재 양산 계획과 전략적 제품 포트폴리오를 공개했다.

총 3개의 존으로 이번 전시를 구성한 엘앤에프는 고전압 미드니켈(Mid-Ni)부터 리튬망간리치(LMR), 전고체전지용(ASSB), 나트륨전지용(SIB) 양극재 등 차세대 소재 포트폴리오까지 아우르는 주요 양극재 기술력 및 라인업을 소개했으며, 비중국 원재료 조달에 초점을 맞춘 순환 공급망 전략도 함께 선보였다.

특히 세계 최초 울트라 하이 니켈 95% 양산 성과와 국내 최초 LFP 양극재 양산 역량을 기반으로 한 비중국화 LFP 양극재를 집중 조명했다. 엘앤에프는 이번 전시를 통해 올해 국내 최초 3세대 LFP 양극재(PD 2.50g/cc 이상) 양산 계획과 함께, PD 2.70g/cc급 초고밀도 LFP 제품 개발 현황을 공개하며 기술 로드맵을 구체화했다.

아울러 이번 인터배터리 전시에서 처음 공개한 차세대 Fe2O3 적용 공법(무전구체 LFP) 개발 현황과 LFP 양극재의 원가와 품질을 좌우하는 핵심 공정인 인산철(FP) 전구체 기술력도 큰 호응을 얻었다.

엘앤에프는 중국 의존도가 높았던 전구체 기술을 내재화하는 한편, 리사이클링부터 전구체, 양극재 생산까지 이어지는 국산 순환경제 공급망 전략을 선보였다. 자회사 제이에이치화학공업(JHC)을 통해 폐배터리 리사이클링 사업을 추진하며 원료 확보 기반을 강화하고, LS그룹과 합작을 통해 설립한 엘에스엘앤에프배터리솔루션(LLBS)을 통해 전구체 기술을 자체 확보한다는 계획이다. 이를 통해 황산니켈부터 전구체, 양극재로 이어지는 국산 배터리 소재 밸류체인을 구축하고 비중국 공급망 전략을 본격화할 방침이다.

허제홍 엘앤에프 대표이사는 “이번 인터배터리는 급변하는 글로벌 배터리 산업 환경 속 당사가 축적해온 탁월한 혁신 역량과 국산 LFP 개척자로서의 기술 경쟁력을 선보일 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며 “국내 최초 양산을 앞둔 LFP 양극재와 세계 최고 수준의 하이니켈 기술을 기반으로 전기차(EV) 프리미엄 시장은 물론 빠르게 성장하는 에너지저장장치(ESS) 시장까지 아우르는 배터리 소재 포트폴리오를 확장해 나가겠다”고 밝혔다.