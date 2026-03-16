작년 3월 상장 이후 1주년 맞은 ACE TDF ETF 위험 대비 수익률(샤프지수), ACE ETF가 우수

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용은 ‘ACE TDF ETF 시리즈’가 최근 1년 기준 위험 대비 수익률을 나타내는 ‘샤프지수’에서 목표 은퇴 시점(빈티지)별로 최상위권 성과를 기록했다고 16일 밝혔다.

해당 시리즈는 생애주기펀드(TDF)의 운용 전략과 상장지수펀드(ETF)의 구조를 접목해 거래 편의성을 높인 상품이다. 한국투자신탁운용은 지난해 3월 ACE TDF2030액티브 ETF, ACE TDF2050액티브 ETF, ACE 장기자산배분액티브 ETF 3종을 상장했다.

한국투자신탁운용에 따르면 ACE ETF 3종의 최근 1년 샤프지수는 1.63~2.21(11일 기준)로 같은 빈티지(2030·2050) 중 가장 높은 수치를 나타냈다. 위험 대비 수익률이 높다는 것은 동일한 위험을 감수했을 때 얻을 수 있는 수익이 더 높다는 의미다.

한국거래소에 따르면 13일 기준 ACE ETF 3종의 최근 1년 수익률은 14.05%(ACE TDF2030액티브), 27.39%(ACE TDF2050액티브), 36.63%(ACE 장기자산배분액티브)로 집계됐다.

ACE TDF2030액티브 ETF와 ACE TDF2050액티브 ETF는 각 빈티지 중 최상위권(2030 2위, 2050 1위) 수익률을 기록했고, 동일 빈티지가 존재하지 않는 ACE 장기자산배분액티브 ETF의 수익률은 전체 TDF ETF 중 가장 높았다. 최근 6개월 수익률 또한 5.17~18.11%로 집계됐다.

펀드의 성과는 자금 유입으로도 연결되고 있다. ACE TDF ETF 시리즈의 합산 순자산액은 972억원으로, 1000억원에 육박한다. 특히 올해 들어서만 순자산액이 322억원 늘어난 것으로 집계됐다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “당사에서 자체 개발한 LTCMA와 글라이드패스 등 국내 투자자에게 최적화된 자산 배분 전략을 토대로 샤프지수를 지속 개선해왔다”며 “이를 통해 투자 시점에 대한 불확실성을 낮추고 안정적인 성과를 거둘 수 있었다”고 설명했다.