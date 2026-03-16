레인커버 [소니코리아 제공]
레인커버 [소니코리아 제공]

[헤럴드경제=박혜림 기자] 소니코리아가 다양한 기상 환경에서 야외 촬영에 나서는 사진 작가들을 위한 액세서리 2종을 출시한다고 16일 밝혔다.

신규 출시하는 액세서리 2종은 악천후 속 촬영 장비를 보호할 수 있는 ‘레인 커버’와 초망원 렌즈를 안전하게 수납할 수 있는 ‘소프트 렌즈 케이스’다.

레인 커버는 비나 눈이 오는 상황에서 촬영 시에도 카메라와 렌즈를 안전하게 보호하도록 설계됐다. 통기성이 뛰어난 소재를 활용해 장시간 촬영에도 내부에 습기가 축적되는 것을 방지한다.

또 커버에는 투명창이 있어 호환되는 소니 카메라의 뷰파인더, 모니터, 컨트롤 패널을 확인할 수 있고 장비를 보호하면서 동시에 촬영이 가능하다. 고정 스트랩으로 커버를 쉽게 탈부착할 수 있어 갑작스러운 기상 변화에도 신속하게 장비를 보호할 수 있다. 사용하지 않을 때에는 커버를 접어 본체에 부착된 파우치에 편리하게 보관 가능하다. 사용하는 렌즈와 촬영 스타일에 맞춰 활용할 수 있도록 소형과 대형, 두 가지 사이즈로 구성됐다. 고정 스트랩을 활용하면 다양한 렌즈 직경에 맞게 쉽게 조절 가능하다. 색상은 블랙, 화이트가 있다.

소프트렌즈 케이스 [소니코리아 제공]
소프트렌즈 케이스 [소니코리아 제공]

소프트 렌즈 케이스는 초망원 알파 렌즈를 수납하기 용이한 원뿔형 디자인으로 먼지와 스크래치로부터 렌즈를 보호하고 컴팩트하게 보관할 수 있다. 손잡이와 숄더 스트랩이 포함되어 있어 손으로 들거나, 어깨에 걸치거나, 크로스바디 형태로 메는 등 다양한 방식으로 휴대 가능하다. 넓은 개방형 지퍼 구조로 렌즈를 쉽게 꺼낼 수 있으며, 내부 낙하 방지 스트랩으로 렌즈가 실수로 떨어질 위험을 최소화했다. 케이스 내부 밑면에는 렌즈 형상에 맞춘 충격 흡수 쿠션이 적용돼, 렌즈로 가는 충격을 완화한다. 사이즈는 소형, 중형, 대형 등 총 3가지로 구성됐다.

레인 커버 소니스토어 판매가는 21만9000원, 소프트 렌즈 케이스는 사이즈에 따라 21만9000~23만9000원이다.

소니스토어 온·오프라인 공식 판매점을 통해 판매된다. 제품 관련 자세한 내용은 소니스토어 온라인 홈페이지에서 확인할 수 있다.


rim@heraldcorp.com