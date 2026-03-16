[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 올해 297억원을 투입해 도내 14개 시군, 총 29개소(26만 5000㎡) 규모의 도시숲 조성사업을 추진해 도심 생활권 녹지공간을 확대한다고 16일 밝혔다.

먼저 ‘지자체 도시숲’은 42억원을 들여 도심 유휴부지와 생활권 공간을 활용해 주민들이 일상 속에서 쉽게 이용할 수 있는 녹색 휴식공간을 조성한다.

‘기후대응 도시숲’은 146억원을 들여 탄소흡수 기능 강화와 도시 열섬현상 완화를 목표로 추진된다.

또 ‘도시바람길 숲’은 100억원을 투입해 외곽 산림의 신선한 공기를 도심으로 끌어들이는 통로를 조성해 대기순환을 촉진하고 미세먼지를 저감하는 역할을 하도록 추진된다.

‘자녀안심 그린숲’은 9억원을 들여 어린이 보호구역 내 보도와 차도를 분리해 도로변 숲을 조성을 추진된다.

더불어 경북도는 올해부터 사후 관리 체계도 강화한다.

이를 위해 올해 처음으로 도시숲 등 관리지표 측정·평가 사업을 추진한다.

도는 8억5200만원을 들여 도내 566곳의 도시숲을 대상으로 생태적 건강성과 기능성을 분석한다.

이와 함께 9억원을 들여 도시녹지 관리원 36명을 신규 채용해 시설물 점검과 식생 관리를 전담하게 할 계획이다.

경북도는 도시숲 조성과 관리체계를 함께 추진해 단순한 녹지 확충을 넘어 기후위기 대응, 생활환경 개선, 어린이 안전 확보 등 다양한 정책 효과를 동시에 창출할 것으로 기대하고 있다.

최순고 경북도 산림자원국장은 “도시숲은 기후위기 대응과 생활환경 개선을 위한 핵심 녹색 기반시설”이라며 “앞으로 다양한 도시숲 정책을 종합적으로 추진하고 체계적인 관리와 지표 측정으로 도민이 일상 속에서 숲의 혜택을 체감할 수 있도록 하겠다”고 말했다.