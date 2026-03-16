온라인 커뮤니티서 공분 부른 사진 앞좌석에 사람 있는데 발 올려 무례

[헤럴드경제=한지숙 기자] 필리핀 공항 대기실에서 앞 좌석에 발을 올려 다른 사람에게 불편을 준 한국인 남성의 이기적인 행태가 전해져 누리꾼들의 공분을 사고 있다.

지난 13일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘필리핀 공항에서 한국 남성이 제 의자에 발을 올렸다’라는 내용으로 제보 글과 사진 한 장이 올라왔다.

공개된 사진은 공항 대기석으로 보이는 장소에서 한 남성이 신발을 벗은 채 흰 양말을 신은 양발을 앞좌석 등받이 부근에 태연하게 올린 모습을 담고 있다.

앞좌석에 이미 다른 승객이 앉아 있었음에도 남성은 아랑곳하지 않고 자신의 무릎을 만지며 휴식을 취한 것으로 알려졌다.

작성자 A 씨는 “남성에게 발을 내려달라고 정중히 요청했지만, 그는 오히려 인상을 쓰며 요청을 무시하고 자세를 유지했다”라고 주장했다. 이어 “계속되는 무례한 태도에 결국 참다못해 자리에서 일어날 수밖에 없었다”라고 전했다.

이 같은 소식이 전해지자 누리꾼들은 거센 비판을 쏟아냈다. 누리꾼들은 “공공장소에서 최소한의 예의도 없는 전형적인 민폐 행동이다”, “해외에서 저런 행동을 하는 것은 국가적 망신이다”, “상대방이 불쾌함을 표현했는데도 무시하는 태도가 더 문제” 등의 의견을 남겼다.