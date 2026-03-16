‘2026년 M&A 시장 전망’ 보고서 발간…동향 및 산업별 전망 제시 “AI 투자 슈퍼사이클 속 대형·전략적 M&A 중요성 확대…양극화 심화”

[헤럴드경제=노아름 기자] 지난해 글로벌 인수·합병(M&A) 시장이 점진적 회복세를 보인 가운데, 올해는 인공지능(AI)을 중심으로 한 대형 거래가 시장을 주도할 것이라는 전망이 나왔다. 거래 건수의 본격적인 반등보다는 전략적 목적의 대형 거래가 시장 구조를 재편하며, M&A가 기업 경쟁력 확보의 핵심 수단으로 자리 잡고 있다는 분석이다.

삼일PwC는 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 M&A 시장 전망’ 보고서를 발간했다고 16일 밝혔다. 보고서는 글로벌 및 국내 M&A 시장 동향을 분석하고, 올해 시장을 관통할 핵심 키워드와 산업별 전망을 제시했다.

보고서에 따르면 지난해 전 세계 M&A 거래 금액은 약 3조5217억 달러로 전년 대비 36% 증가했다. 거래 건수는 4만7800여 건으로 전년과 비슷한 수준에 머물렀으나, 거래 금액이 50억 달러를 넘는 대형 거래가 대폭 늘어나며 전체 시장의 회복을 견인했다. 특히 AI 경쟁력 확보를 목적으로 한 대형 거래가 시장 회복의 핵심 동력으로 작용하며, M&A 시장 내 양극화 현상이 뚜렷해진 것으로 나타났다.

국내 시장의 경우 지난해 M&A 거래 건수는 전년 대비 6% 감소했지만, 대형 거래의 영향으로 거래 금액은 약 110조9280억 원으로 25% 증가했다. 주로 에너지·산업재·금융·소비재 분야를 중심으로 구조 개편과 전략적 자산 재편을 목적으로 한 거래가 활발했다. 다만 미국 중심의 자본 집중 현상과 고환율 환경이 지속되면서 글로벌 시장 대비 회복 속도는 제한적이었다.

보고서는 올해 M&A 시장의 핵심 키워드로 ‘AI 투자 슈퍼사이클’과 ‘K-커브(양극화)’를 제시했다. AI를 둘러싼 대규모 투자가 이어지면서 기업들은 M&A를 통해 핵심 기술과 인프라를 선제적으로 확보하려는 움직임을 보일 것이라고 분석했다.

보고서는 “AI가 산업별 핵심 인프라로 전환되는 과정에서 전력 인프라–데이터센터–반도체–소프트웨어 전반에 걸친 가치사슬 재편이 일어날 것”이라며 “기술 경쟁력과 자본력을 동시에 갖춘 기업을 중심으로 전략적 M&A 수요가 크게 늘어날 것”이라고 전망했다. 반면 전략적 명확성이 낮은 중소형 거래는 부진이 지속되며, 대형·전략적 거래 중심의 시장 구조가 한층 뚜렷해질 것으로 내다봤다.

이러한 환경에서 보고서는 올해 M&A 전략으로 ▷기술·AI 기반 신성장 사업 확장 ▷대형·전략적 딜 중심 의사결정 체계 구축 ▷포트폴리오 리밸런싱 지속을 제시했다. AI 전환과 직접 연결되는 기술·인프라·플랫폼을 중심으로 성장 동력을 확보하는 한편, 자본과 실행 역량을 집중할 수 있는 대형 거래를 우선 검토해야 한다는 것이다. 아울러 비핵심·저수익 사업을 정리하며 사업 구조 전반을 재편해 나가야 한다고 강조했다.

민준선 삼일PwC 딜 부문 대표는 “AI가 기업 가치의 핵심 변수로 자리 잡은 상황에서 자본력과 실행 역량을 갖춘 기업은 M&A를 통해 AI 밸류체인 내 주도적 위치를 선점하는 반면, 그렇지 못한 기업은 구조조정과 포트폴리오 재편에 직면할 가능성이 높다”고 말했다. 이어 “AI 공급망 전반에서 선택과 집중에 기반한 투자와 함께, 대형·전략적 딜을 신속하게 추진할 수 있는 의사결정 체계 구축이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

이 밖에도 보고서는 ▷소비재 ▷에너지·유틸리티 및 소재 ▷금융 ▷헬스케어 ▷산업재 및 자동차 ▷IT·통신 및 미디어 등 6개 산업에 대한 글로벌 및 국내 M&A 동향과 올해 전망을 함께 분석했다. 보고서의 상세한 내용은 삼일PwC 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 삼일PwC는 오는 18일 서울 용산구 본사 2층 아모레홀에서 ‘AI 공급망과 2026년 M&A 시장 전망’을 주제로 한 세미나를 개최할 예정이다. 이번 세미나에서는 AI 생태계 중심으로 재편되는 M&A 트렌드와 전략을 심도 있게 논의할 계획이다.