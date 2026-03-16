엔지니어링·제품·디자인 등 전 직군 대상 오는 31일까지 지원서 접수

[헤럴드경제=정윤희 기자] 토스증권은 오는 31일까지 전 직군을 대상으로 대규모 채용을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 채용은 토스증권 출범 이후 최대 규모인 세자릿수 규모로 진행된다. 모집분야는 ▷엔지니어링 ▷제품(Product) ▷디자인 ▷전략 ▷마케팅 ▷보안 ▷인사 ▷법무 ▷재무 ▷고객관리 등 전 직무에 걸쳐 있다. 지원자는 본인의 경력을 고려해 여러 직무에 복수 지원이 가능하다.

3년 이상의 관련 직무 경험과 역량을 갖춘 지원자라면 누구나 도전할 수 있다. 채용 절차는 서류전형을 시작으로 직무 인터뷰, 문화적합성 인터뷰, 레퍼런스 체크 순으로 진행된다. 직무에 따라 포트폴리오 제출 및 과제 및 코딩테스트 전형이 추가 될 수 있다.

토스증권은 채용 기간인 오는 31일까지 예비 지원자를 위한 ‘커피챗(Coffee Chat)’ 프로그램을 함께 운영한다. 커피챗은 지원자가 토스증권 재직자와 자유롭게 소통하며 직무 역량과 조직 문화를 사전에 깊이 있게 탐색하는 자리다. 지원자는 이를 통해 구체적인 업무 환경을 생생하게 확인하고, 본인의 커리어 비전과 토스증권의 직무 적합성을 미리 가늠해 볼 수 있다.

토스증권 관계자는 “이번 대규모 채용은 IT와 금융의 경계를 허물고 토스증권이 한 단계 더 도약하기 위해 유능한 인재를 모시기 위한 과정”이라며 “기존의 투자 경험을 새롭게 정의하고 금융의 혁신을 함께 만들어갈 열정적인 인재들의 많은 지원을 기다린다”고 말했다.