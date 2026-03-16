백화점·아울렛 4곳서 프로모션…할인·웰컴푸드 등 풍성

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대그린푸드가 19일부터 23일까지 더현대 서울·무역센터점·신촌점과 현대프리미엄아울렛 김포점 등 4개 점포 입점 브랜드 매장에서 외국인 대상 ‘글로벌 웰컴 패스’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이탈리안 그로서란트 이탈리, 미국 1위 스테이크 전문점 텍사스로드하우스, 본가스시 등 8개 브랜드가 대상이다. 외국인 여권을 제시하면 할인 또는 사은품을 제공한다.

김포점에서는 h’654가 구매 금액의 10% 할인을, 텍사스로드하우스가 세트 메뉴 구매 시 디저트(브라우니·치즈케이크 택1)를 증정한다. 더현대 서울에서는 이탈리·로라스블랑·와인웍스가 10% 할인을, 베즐리는 1만원 이상 구매 시 상투과자, 본가스시는 3만원 이상 구매 시 소르베 아이스크림을 제공한다.

현대그린푸드 관계자는 “외국인 관광객이 한국에서 만족스러운 식문화 경험을 할 수 있도록 다양한 프로모션을 선보일 계획”이라고 말했다.