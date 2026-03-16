HL8701 좌석 간격 31→33인치 확대 연내 모든 이코노미 좌석 간격 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어프레미아가 항공기 좌석 수를 줄이고 좌석 간격을 넓혀 기내 공간을 개선했다고 16일 밝혔다.

에어프레미아는 HL8701 기번 항공기의 이코노미 클래스 좌석 간격을 기존 31인치에서 33인치로 확대했다. 좌석 간격 조정에 따라 해당 항공기의 총 좌석 수는 기존 344석에서 326석으로 18석 줄었다.

HL8701 항공기는 좌석 조정 작업을 완료한 뒤 이날부터 운항에 투입된다.

에어프레미아는 “일반적으로 항공업계가 좌석 수를 늘려 수익성을 확보하는 것과 달리, 좌석 공간을 확대해 고객의 탑승 편의를 높이는데 초점을 맞췄다”고 설명했다.

에어프레미아는 장거리 노선 이용 고객의 탑승 편의성을 고려해 좌석 공간 개선을 지속적으로 추진하고 있다. 지난 2024년에도 338석으로 운영되던 항공기 2대의 좌석을 320석으로 조정하며 이코노미 클래스 좌석 간격을 확대한 바 있다.

또한 순차적인 좌석 조정을 통해 현재 운영 중인 344석 항공기의 좌석 간격 확대 작업도 진행 중이며, 연내 모든 항공기의 이코노미 클래스 좌석 간격을 33인치 이상으로 확대할 계획이다.

현재 에어프레미아는 총 9대의 항공기를 운영하고 있으며 좌석 구성은 309석(3대), 320석(2대), 326석(2대), 344석(2대)이다. 이 가운데 344석 항공기를 제외한 항공기들은 이코노미 클래스 좌석 간격이 33인치 이상으로 운영되고 있다.

한편 에어프레미아는 이번 좌석 간격 조정과 함께 기내 카펫도 새롭게 교체했다. 새롭게 적용된 카펫은 디지털 프린트 기술을 활용해 제작된 제품으로, 에어프레미아의 브랜드 아이덴티티를 반영한 디자인을 기내 인테리어에 자연스럽게 구현했다. 또한 기존 카펫보다 무게가 가벼워 항공기 경량화에 도움이 되며, 연료 사용 절감 등 친환경 효과도 기대된다.

에어프레미아 관계자는 “장거리 노선을 이용하는 고객들이 보다 편안하게 여행할 수 있도록 좌석 공간과 기내 환경 개선을 지속적으로 추진하고 있다”며 “앞으로도 고객 경험을 높일 수 있는 다양한 서비스 개선을 이어갈 계획”이라고 말했다.