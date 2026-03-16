2025년 최대 실적 기록…신규 셀러는 2년 연속 늘어

[헤럴드경제=강승연 기자] 이베이(eBay)가 2025년 한국 셀러 역직구 성과를 16일 공개했다. 한국은 이베이 글로벌 판매 국가 가운데 성장률 1위를 기록했다. 신규 셀러는 2년 연속 두 자릿수 증가세를 보였다.

한국 셀러의 역직구 매출은 2024년 4분기부터 5분기 연속 최고 매출을 경신하며 지난해 최대 매출을 기록했다. 매출 1위 카테고리는 드론, 2위는 자동차 부품, 3위는 남성 패션 잡화였다. 패션 잡화는 스포츠웨어 브랜드를 중심으로 판매됐다. ‘T1 월드 챔피언스 자켓’, ‘ROKA 밀리터리 티셔츠’ 등이 눈길을 끌었다.

K-브랜드도 두각을 보였다. 여성 패션·잡화에서는 젠틀몬스터와 락피쉬가 상위권에 올랐다. 뷰티 분야에서는 탈모 샴푸·두피 토닉 등 K-헤어케어 제품이 판매량 상위 20위권 대부분을 차지했다. 장난감·피규어 카테고리에서는 라부부에 이어 티니핑·핑크퐁·뽀로로 등 K-캐릭터 굿즈가 상위권에 올랐다. 키친·다이닝&바 카테고리에서는 휴롬, 이지쿡 등 한국 브랜드와 함께 진로 두꺼비 소주잔 세트가 인기였다.

이베이 관계자는 “K브랜드의 글로벌 인기와 국내 판매자들의 트렌드 대응 능력이 맞물려 최대 수출 실적을 냈다”며 “앞으로도 한국 셀러들이 수출 역군으로 성장하도록 지원하겠다”고 말했다.