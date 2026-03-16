브랜드 철학 공유·뇌과학자 장동선 박사 강연 소비자 간담회·러닝 세션 등 체험형 소통 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 세계 판매 및 국내 판매 1위 멀티 비타민 브랜드 ‘센트룸’이 소비자들과 직접 소통하는 브랜드 행사 ‘센트룸 데이(Centrum Day)’를 개최하고 참가할 일반 소비자들을 초청한다.

참가자 모집은 3월 16일부터 22일까지 일주일간 진행된다. 참가를 희망하는 소비자는 센트룸 네이버 스마트 스토어 및 공식 인스타그램 채널을 통해 신청 사연을 접수하면 된다.

오는 4월 14일 열리는 ‘센트룸 데이’는 소비자들과 만나 브랜드 철학을 공유하고 현장의 목소리를 경청하기 위해 마련된 자리다. 이번 행사에서는 건강한 일상을 위해 지난 40여 년간 국내외에서 지속해 온 센트룸의 다양한 연구 성과를 과학적이면서도 흥미롭게 전달할 계획이다. 또한, 브랜드와 제품에 대한 소비자들의 솔직한 의견을 듣는 간담회 시간도 가질 예정이다.

행사의 재미와 의미를 더할 다채로운 프로그램도 준비됐다. 뇌과학자 장동선 박사의 특별 강연을 비롯해 일상에서 즐겁게 실천할 수 있는 러닝 방법 등 건강한 라이프스타일을 주제로 한 외부 강연이 진행된다. 이 밖에도 참가자들이 특별한 브랜드 경험을 누릴 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 운영할 방침이다.