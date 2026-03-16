미국 보스턴 ‘너브 센터’에 글로벌특구 전용 실증 거점 확보 국내 규제로 어려웠던 원본 영상 데이터 활용 검증, 해외서 첫 시도 의료폐기물 이동 로봇 등 현장 실증 착수…미주 시장 안착 지원 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단은 대구기계부품연구원, 글로벌 로봇 클러스터와 함께 13일(현지시간) 미국 보스턴의 로봇 실증 거점인 ‘너브 센터’에 글로벌혁신 규제자유특구 AI 로봇 분야 첨단 기술 실증을 위한 현지 거점을 구축했다고 16일 밝혔다.

‘글로벌혁신 규제자유특구’는 중소벤처기업부가 2024년부터 현재까지 모두 7개 특구를 선정해 지원 중인 사업이다. 중진공은 전문기관으로서 사업 운영을 맡고 있다. 이 사업은 국내 신기술·신산업의 실증 특례를 지원하는 기존 규제자유특구를 고도화해, 국내 유망기업이 해외 인증과 실증을 추진할 수 있도록 지역과 분야를 정해 지원하는 방식이다.

중진공은 지난해 5월 지정된 대구 AI 로봇 분야 글로벌특구 기업의 글로벌 시장 안착을 지원하기 위해 주관기관인 대구기계부품연구원과 함께 미국 보스턴 내 대구 특구의 해외 실증 거점인 너브 센터를 마련했다.

이번 거점 구축의 핵심은 국내 법적 제약으로 활용이 쉽지 않았던 ‘AI 자율주행 로봇의 원본 영상 데이터 활용’에 대한 기술 실증이 해외 거점에서 가능해졌다는 점이다.

국내에서는 개인정보보호법에 따라 로봇이 사람의 영상, 행동, 위치 등의 데이터를 수집해 AI 학습에 활용하는 데 엄격한 제한이 있다. 하지만 자율주행 로봇이 복잡한 군중 환경을 인지하고 보행자의 돌발 행동을 예측하는 등 고난도 기능을 구현하려면 실제 사람을 기반으로 한 원본 데이터 학습이 필수적이라는 게 업계 설명이다.

이에 따라 이번 해외 실증에서는 원본 데이터 활용과 가명 정보 기반 학습 간 성능 차이를 정밀 비교하고, 원본 데이터 활용 시 AI 성능 개선 효과를 검증할 계획이다.

이번 보스턴 실증에 참여한 특구기업 A사는 영상정보 AI 학습 기술을 활용한 의료폐기물 이동 로봇을 개발해 글로벌특구를 통해 현장 실증을 진행할 예정이다. 국내 데이터 활용 규제로 어려움을 겪었던 기술 검증을 통해 병원 내 의료폐기물 수집과 폐기 처리 과정에서 자율주행 성능을 고도화하고, 관리자 인식·식별 AI 기능을 강화하는 것이 목표다.

중진공과 대구기계부품연구원, 현지 실증 네트워크를 보유한 글로벌 로봇 클러스터는 이번 해외 실증을 시작으로 현지 실증지 활용을 본격화할 방침이다. 최근 대구 특구가 임차를 확정한 너브 센터 내 전용 오피스는 실증뿐 아니라 사무 업무와 비즈니스 네트워킹을 병행하는 중소기업의 현지 거점으로 활용될 예정이다.

반정식 중진공 지역혁신이사는 “해외 실증 현지에서 데이터 확보는 우리 AI 로봇 기업의 글로벌 경쟁력 확보에 중요한 기반”이라며 “이번 현장 점검을 통해 확인된 기업들의 해외 진출 애로사항을 바탕으로 개선책을 마련하고, 특구 기업이 미주 시장에 안정적으로 정착할 수 있도록 사후관리도 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.