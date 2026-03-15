[헤럴드경제=김아린 기자] 이재명 대통령을 지지하면서 더불어민주당과는 거리를 두는 지지층을 일컫는 ‘뉴이재명’ 현상을 조명하는 토론회가 열렸다.

이언주 민주당 최고위원은 15일 국회의원회관에서 ‘뉴이재명을 논하다 - 민주당 외연 확장 전략’ 토론회를 개최했다. 토론회에는 송영길 전 민주당 대표를 비롯해 김영배·서미화·안도걸·이건태·이훈기 의원 등이 참석했다.

이 최고위원은 개회사에서 “뉴이재명은 지난 대선에서 이재명 후보를 지지하지 않았지만 이후 지지하게 된 중도·중도보수층과 기존 지지층이 함께 형성한 흐름”이라며 “누가 뉴이재명인지 규정하기보다 왜 이런 현상이 나타났는지 살펴볼 필요가 있다”고 말했다.

이어 “최근 보수 진영의 한 지식인이 이재명 대통령 정책에 모두 동의하지는 않지만 국가 발전을 위해 정책을 지지하겠다고 말한 적이 있다”며 “정치 지형 변화의 한 단면으로 볼 수 있다”고 했다.

이 최고위원은 “정치에 대한 평가 기준이 진영에서 성과 중심으로 이동하고 있다”며 “민주당도 변화하는 민심에 맞는 정치 전략을 모색해야 한다”고 말했다.

송 전 대표는 축사를 통해 “뉴 이재명은 어떤 분파나 정파의 싸움이나 내부의 분열, 갈라치기가 아니라 새로운 외연 확장을 통해 이 혼란스러운 국제 정세에 우리 조국의 주권을 지켜내고 국민의 생명과 안전을 지켜내는 중대한 정치적 토대가 된다고 생각한다”고 밝혔다.

토론회 공동 주최자인 안도걸 의원은 “중도·실용 정치가 지향하는 방향은 대한민국 외연을 넓히는 국가 전략”이라며 “우리가 해야 될 일은 정치 외연을 넓히는 통합의 정치 구현”이라고 강조했다. 안 의원 외에도 김우영·김문수·안태준·이광희 의원이 공동 주최자로 이름을 올렸다.

서울시장 출마를 선언한 김영배 의원도 “뉴이재명 현상이 한국 정치 패러다임을 바꿨으면 좋겠다”면서 “한국 정치가 정말로 전 세계인이 기대하는 모범을 만들었으면 좋겠다”고 했다.