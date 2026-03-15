디펜딩챔프 ‘석세스석파’ 4마신차로 제쳐 서승운 기수 “선행이든 추입이든 믿고 타”

[헤럴드경제=조용직 기자] 국내 최고권위의 제24회 헤럴드경제배(G3) 경마 대상경주에서 ‘클린원’(미국·4세·힐링팜조합)가 서승운 기수와 호흡을 맞춰 우승을 차지했다.

15일 과천 렛츠런파크에서 경주거리 2000m 서울 7경주로 펼쳐진 이번 대회에서 클린원은 서승운 기수를 태우고 2분 7초8의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다.

클린원은 직전 대회인 지난 해 11월 30일 제43회 그랑프리(G1·2300m)에서 예상을 깨고 3세마로는 처음 우승을 차지하며 이번 대회에서도 가장 강력한 우승후보로 지목됐다. 이날 승리로 대상경주 2연속 우승과 통산 6승째(10전 2착 1회 3착 2회)를 달성했다. 우승상금 2억7500만원으로 수득상금도 11억7710만원으로 10억원을 단숨에 돌파했다.

올해 헤럴드경제배는 한해의 장거리 최우수마를 가리는 ‘스테이어(Stayer) 시리즈’의 첫 관문으로,0 클린원 외 작년 연도대표마 ‘스피드영’, 디펜딩챔피언 ‘석세스백파’, 서울의 강자 ‘강풍마’까지 최정상급 경주마가 총출동해 주목을 받았다. 그 중에서도 우승 기대를 한 몸에 받은 클린원은 부산경남의 리딩자키 서승운 기수가 기승하자 단승 배당 1.6배, 연승 배당 1.1배로 초저배당을 보였다.

6번 게이트에서 출발한 클린원은 한가운데에서 가장 앞으로 치고나가 다른 말들과 거리를 두며 경주를 이끌었다. 직선주로에 들어서자 클린원은 다른 말들과 격차를 더욱 벌리며 여유로운 모습으로 결승선을 가장 먼저 통과했다. 4마신 차로 석세스백파가 2위를 차지했으며, 강풍마는 3위로 도착했다.

클린원을 관리한 문현철 조교사는 경주 후 인터뷰에서 “작년 그랑프리를 준비할 때보다도 신경을 더 많이 썼다. 팬들을 실망시키고 싶지 않아 그만큼 긴장도 많이 됐다”며 “이번 우승으로 그랑프리에서 우승한 게 운이 아니란 걸 증명해 기쁘다. YTN배, 부산광역시장배, KRA컵 클래식, 대통령배, 그랑프리 일정까지 팀원들과 클린원의 컨디션을 잘 관리하겠다”고 밝혔다.

서승운 기수는 “말이 상태가 워낙 좋기 때문에 굳이 선행이 아니더라도 선입이든 추입이든 말을 믿고 기승을 하자고 조교사와 얘기를 했다. 결론적으론 선행 플랜으로 잘 풀려서 다행”이라며 “클린원은 앞으로 승승장구할 수 있는 말”이라고 소감을 전했다.