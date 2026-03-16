31일까지 모집…18일 온라인 설명회 개최 기업당 최대 1억5000만원 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 산업통상부와 코트라는 중동 상황 대응 긴급지원 바우처 사업에 대한 이해를 돕기 위해 온라인 설명회를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 긴급지원 바우처 사업비는 총 80억원 규모로, 기업당 최대 1억5000원(국고지원 비중 50∼70%)까지 받을 수 있다. 또한 중동 수출 규모가 크거나 중동 수출 비중이 높은 애로기업에 대해서는 바우처 신속 심사를 위한 패스트트랙을 도입해 사업 신청 후 3일 내 선정 여부를 알 수 있도록 했다.

이번 바우처 사업은 중동 상황으로 인한 수출기업의 애로 해소를 지원하기 위해 중동 지역 특화 서비스를 제공하는 데 초점을 맞췄다. 특히 해상운송 차질 및 운임·할증료 상승 등에 대응할 수 있도록 ▷수출 물류 반송 비용 ▷전쟁 위험 할증료 ▷대체 목적지로 우회하는 물류비용 ▷수출화물의 중동 현지발생 지체료 등을 바우처로 정산할 수 있도록 물류 서비스 지원 항목을 대폭 추가했다.

산업통상부와 코트라는 지난 1월 27일 미국, 유럽, 인도 등에서 통상 애로를 겪는 기업을 대상으로 긴급지원 바우처 참가기업 470개사를 선정한 데 이어 중동 상황으로 수출기업 애로가 확산됨에 따라 2025년부터 현재까지 중동 수출실적이 있는 중소·중견기업에 긴급 바우처를 추가 지원키로 했다.

이번 긴급 바우처 사업은 31일까지 신청 가능하며, 사업 신청 및 바우처 활용 방법을 안내하기 위한 온라인 설명회도 오는 18일 오후 2시에 개최된다. 설명회에서는 수출바우처 사업 개요와 신청 절차, 국제운송 등 바우처 활용 가능 서비스에 대해 안내할 예정이다.

강경성 코트라 사장은 “중동 상황 관련 수출기업들이 물류차질 및 비용 급등, 바이어와 연락 애로, 마케팅 계획 차질 등의 어려움을 겪고 있다”며 “긴급바우처에 물류 항목을 확충한 데 이어 기존 서비스, 현지무역관과 연계해 기업애로 해결 및 대체 시장 발굴 등에 총력을 다하겠다”고 말했다.