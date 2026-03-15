[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 지역내 소재 비지정 문화유산인 ‘서천(瑞泉)’, ‘석포정(石浦亭)’, ‘명호서원 관련 자료 일괄(明湖書院 關聯 資料 一括)’ 3건을 안동시 문화유산으로 신규 지정했다고 15일 밝혔다.

안동시 문화유산은 ‘국가유산기본법’ 제13조 등에 따라 국가 또는 경북도 지정·등록 문화유산에는 해당하지 않지만 역사·예술·학술적 가치가 있는 자료를 대상으로 지정된다.

이번에 지정된 유산은 역사·학술적 가치가 높고 지역 문화의 정체성을 보여주는 중요한 자료로 평가돼 안동시 문화유산위원회의 심의를 거쳐 최종 선정됐다.

임하면 천전리에 소재한 ‘서천’은 의성김씨 종사랑공 김세장(金世鏱) 종택인 만송헌(萬松軒) 경내에 위치한 자연 용출 샘이다.

주자(朱子)의 ‘서천’을 본떠 명명된 인문 지명으로 최소 400여년 전부터 형성돼 현재까지 명칭과 수원, 위치가 유지되고 있다.

이러한 인문 지명은 전국적으로도 드문 사례로 보존 가치가 높은 것으로 평가된다.

풍천면 신성리에 위치한 ‘석포정(石浦亭)’은 석포 김복수(金復壽)가 만년에 학문을 연마하고 후학을 양성하기 위해 건립한 정자다.

조선 후기 경북 북부 지역 정자 건축의 형식과 특징을 보여주는 건축물로 현재까지 큰 변형 없이 잘 보존돼 있다.

정자 내부에는 당시 명현들이 남긴 현판 15점이 전해져, 지역 사족층의 학문 활동과 정자를 중심으로 한 지식인 교류 양상을 파악할 수 있다.

‘명호서원 관련 자료 일괄’은 명호서원의 이건과 개칭, 서원 철폐령에 따른 훼철, 이후의 계승 과정 등 서원의 변천사를 체계적으로 보여주는 기록물이다.

전적 11점, 고문서 13점, 현판 1점 등 총 3종 25점으로 구성돼 있으며 조선 후기 서원 운영의 실제와 지역 사회와의 관계를 종합적으로 이해할 수 있는 중요한 자료로 평가된다.

안동시는 그동안 지정되지 않았으나 보존 가치가 높은 문화유산을 지속적으로 발굴해 왔으며 이번 지정 역시 지역 문화유산의 체계적인 보호와 관리 기반을 마련하기 위한 것이다.

현재 안동시 문화유산으로 지정된 비지정 유산은 총 132건이며 이 가운데 5건은 경북도 지정문화유산으로 승격됐다.

안동시 관계자는 “지역에 산재한 역사문화 자산을 적극 발굴해 체계적으로 보존하고 이를 통해 시민의 문화적 자긍심을 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.