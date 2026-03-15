이달 원화 3.8%↓…변동폭 금융위기 이후 최대 중동 사태 장기화 시 1500원대 환율 전망

[헤럴드경제=권제인 기자] 중동 전쟁 여파로 이달 원화 가치가 주요국 통화 대비 가장 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났다. 원/달러 환율 평균은 1470원을 넘으며 외환위기 이후 최고치를 기록했다.

15일 연합인포맥스에 따르면 이달 들어 2주간 원/달러 평균 환율(주간 거래 종가 기준)은 1476.9원으로, 월간 기준 1998년 3월(1488.87원) 이후 가장 높다.

특히 지난주 주간 평균환율은 1480.7원으로 1480원을 웃돌았다. 이는 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 둘째 주(1504.43원) 이후 최고다.

정세 변화에 따라 환율이 급등락하면서 환율 일일 변동폭(주간 거래 기준·전 거래일 종가 대비)은 평균 14.24원에 달한다. 유럽 국가 재정 위기가 닥쳤던 2010년 5월(16.3원) 이후 약 16년 만에 최대다. 일중 변동 폭(야간거래 포함 장중 고점-저점)은 평균 24.82원으로, 2024년 7월 외환시장 야간거래가 시작된 이후 가장 크다.

이달 들어 지난 14일까지 원화 하락률은 3.84%로 다른 주요국 통화 대비로도 두드러졌다. 같은 기간 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 2.92% 올랐는데, 원화는 더 큰 폭으로 내린 것이다.

달러인덱스를 구성하는 주요 6개국 통화 중에서는 유럽연합(EU) 유로(-3.29%), 일본 엔(-2.39%), 영국 파운드(-1.85%), 스위스 프랑(-2.30%), 캐나다 달러(-0.36%) 등이 원화보다 하락 폭이 작았으며 스웨덴 크로나(-4.49%)만 더 하락했다.

기타 통화 중에 호주 달러(-1.98%)와 대만 달러(-2.43%), 중국 역외 위안(-0.79%), 튀르키예 리라(-0.55%), 인도네시아 루피아(-0.97%), 인도 루피(-1.69%) 등도 원화보다 강했다.

이들 통화들은 달러 강세가 커지면서 달러인덱스가 100선을 넘긴 지난 13일 이후로 하락폭이 커졌다.달러인덱스는 지난해 11월 이후 4개월 만에 100대로 올라선 뒤 14일 기준 최고 100.537까지 올랐다.

달러 강세에 원/달러 환율도 상승해 지난 13일 주간 거래에서 1493.7원으로 마감했고 야간거래에선 또 1500원을 찍었다.환율 종가는 금융위기 이후 가장 높았던 지난 9일(1495.5원) 이후 나흘 만에 다시 1490원대로 올라섰다.

중동 사태가 장기화할 경우 1500원대 환율이 고착화 할 수 있다는 전망이 나온다. 특히, 환율이 높은 레벨에서 변동성도 크게 유지되는 상황이 길어지면 우리 경제 불확실성과 물가 상승 압력을 키워 실물 경기 악화로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.

허준영 서강대 경제학과 교수는 연합뉴스와의 통화에서 “환율 상승으로 다시 물가가 오르면, 한국은행이 기준금리를 인상해야 하는 상황에 직면할 수 있다”면서 “이는 대출 차주들과 기업들의 이자 부담을 가중해 실물 경제를 하강시키는 요인으로 작용할 것”이라고 말했다.

그는 주요국 통화가 일제히 절하되는 상황에서는 고환율에 따른 수출 경쟁력 강화도 기대하기 힘들고 오히려 수입 원가 부담이 커져 가격 경쟁력이 훼손될 수 있다고 우려했다. 한국은 철광석 등 원자재와 중간재를 사 와서 가공해 수출하는 구조이기 때문이다.