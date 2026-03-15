日여당 간부, ‘호르무즈 파견’ 요구에 “신중히 판단해야”

[헤럴드경제=정순식 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 요청한 호르무즈 해협으로의 군함 파견에 일본 내에서 신중론이 일고 있다. 일본 여당 고위 간부가 신중한 입장을 보였다고 교도통신 등 현지 언론이 15일 보도했다.

집권 자민당의 고바야시 다카유키 정무조사회장은 이날 NHK 프로그램에 출연한 자리에서 호르무즈해협 통과 선박 호위를 위한 자위대 파견 여부에 대한 질문에 “법리상의 가능성은 배제하지 않지만, 신중히 판단해야 한다”고 말했다. 그러면서 그는 “장애물은 매우 높다”고도 밝혔다.

정조회장은 총리를 제외한 자민당의 3대 요직(당3역) 중 하나로, 정책·법안을 총괄한다. 그는 과거 경제안보 담당상도 지냈다.

앞서 다카이치 사나에 일본 총리는 지난 13일 중의원 예산위원회에서 호르무즈해협 등 중동에 자위대를 파견해 선박을 호위할 가능성을 질문받고 “아직 아무것도 정해지지 않았다”고 밝힌 바 있다.

다카이치 총리는 하루 전인 12일 중의원 예산위원회에서는 이란이 호르무즈해협에 기뢰를 설치했다는 보도와 관련해 “제거를 위한 사전 준비로 자위대를 인근에 전개하는 것은 상정할 수 없다”고도 했다.

이런 입장은 오는 19일(현지 시간) 미국 워싱턴D.C에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 총리간 정상회담이 열릴 예정인 가운데 나온 것이어서 주목된다. 그동안 트럼프 대통령이 정상회담을 통해 이란 전쟁에 대한 지원을 요청할 수 있다는 예상이 일본에서 꾸준히 제기돼왔다.

한편 트럼프 대통령은 14일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “여러 국가, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 미국과 함께, 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것(will be sending War Ships)”이라고 밝혔다.

그러면서 “바라건대, 지도부가 완전히 제거된 국가에 의해 호르무즈 해협이 더는 위협받지 않도록 하기 위해, 이 인위적인 제약(호르무즈 해협 봉쇄)의 영향을 받는 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국, 그리고 다른 국가들이 이곳으로 함정을 보낼 것”이라고 적었다.