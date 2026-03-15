미국과 이스라엘, 이란 간의 전쟁이 3주째로 접어들며 장기화 국면에 진입한 가운데, 이란이 배후에서 조종하는 ‘저항의 축’ 세력이 전면에 나서며 중동 전역이 화약고로 변하고 있다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이라크 주재 미국 대사관은 14일(현지시간) 이라크 내 모든 자국민에게 “즉시 떠나라”는 전면 철수령을 내렸다. 대사관 측은 “이란 및 이란 연계 무장 단체가 이라크 내 공공 안전에 중대한 위협이 되고 있다”며 전날의 ‘주의 권고’ 수준을 하루 만에 ‘강제 대피’로 격상했다. 이는 이번 전쟁이 이란 국경을 넘어 주변국으로 급격히 확산하고 있음을 보여주는 결정적 신호로 풀이된다.

실제로 이 바그다드 소재 미국 대사관 옥상 헬기장에 미사일이 떨어져 폭발하는 초유의 사태가 발생했다. 이란의 지원을 받는 무장 단체 ‘카타이브 헤즈볼라’는 이번 공격이 자신들의 소행이라고 즉각 주장했다. 이들은 앞서 발생한 아르빌 미군 기지와 영사관 공격 역시 자신들이 주도했다고 밝히며 미국을 향한 공세 수위를 높이고 있다.

현재 이라크 내 친이란 무장 단체들은 레바논의 헤즈볼라, 가자지구 하마스, 예멘 후티 반군과 함께 이란을 정점으로 한 ‘저항의 축’을 형성하고 있다. 이라크 정부의 통제력을 벗어난 이들은 드론과 미사일 등 비대칭 전력을 활용해 미국과 동맹국들의 주요 시설을 지속적으로 타격하고 있다.

이러한 움직임은 이란의 새로운 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이의 전략과 궤를 같이한다. 그는 지난 12일 첫 공식 성명을 통해 “호르무즈 해협 봉쇄와 ‘저항의 축’을 활용한 제2 전선 형성”을 대미 항전의 핵심 전략으로 선포했다. 정면 승부 대신 대리 세력을 동원해 미국과 이스라엘의 후방을 교란하겠다는 의도다.

미 싱크탱크 근동정책연구소의 데보라 마골린 선임연구원은 NYT를 통해 “이란과 그 대리 세력이 미국을 정조준하고 있다는 점이 명확해졌으며, 이로 인해 이라크 내 미국 시민들이 극도의 위험에 노출됐다”고 경고했다. 그는 이어 “무장 세력들이 갈수록 대담해지면서 전쟁의 불길이 이라크 전역으로 번지는 양상”이라고 진단했다.