[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 지난 13일 구청 회의실에서 이월드와 지역 관광산업 활성화와 관광객 유치 확대를 위해 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약은 민·관 상생 협력을 기반으로 대구시 신청사 건립 예정지와 두류공원을 중심으로 한 관광특구 조성 및 국가공원 지정 추진 등 관광 인프라 확충과 지역 관광 활성화를 위해 마련됐다.

이번 협약에 따라 양 기관은 두류공원 관광특구 및 국가공원 지정 추진 협력, 관광자원 발전을 위한 공동 행사 기획 및 지원, 관광객 유치를 위한 관광사업 활성화 지원, 홍보채널 및 네트워크를 활용한 관광 홍보 협력, 관광 활성화를 위한 자료 공유 및 공동연구·인적 교류 등을 추진한다.

또 관광 활성화를 위해 필요하다고 인정되는 다양한 분야에서도 협력을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

특히 대구시 신청사 건립과 연계한 관광 환경 조성을 통해 두류공원 일대를 관광·문화·행정 기능이 결합된 도심 관광 거점으로 발전시켜 관광객 증가와 지역 상권 활성화 등 지역경제 전반에 긍정적인 파급효과가 나타날 것으로 전망된다.

이태훈 대구 달서구청장은“이번 협약은 민·관 협력을 통해 달서구 관광산업의 새로운 성장 기반을 마련하는 의미 있는 출발점”이라며“앞으로도 신청사 건립과 연계한 관광 인프라 확충과 다양한 관광 콘텐츠 개발을 통해 대구를 대표하는 관광거점 도시로 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.