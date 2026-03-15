광주농업기술센터, 우리쌀·밀 활용 교육생 모집

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시 농업기술센터는 ‘2026년 우리쌀·밀 가공식품 활용 교육’에 참여할 교육생을 16일부터 20일까지 모집한다.

이번 교육은 우리쌀과 우리밀을 활용한 디저트 가공기술과 실생활에서 활용할 수 있는 레시피를 시민과 공유해 우리쌀 소비를 촉진하고 건강한 식문화를 확산하기 위해 마련했다.

교육은 오는 3월31일부터 4월16일까지 농업기술센터 1층 생활문화교육관에서 총 9차례에 걸쳐 진행된다.

교육 과정은 ▷우리쌀에 대한 이론 강의 ▷우리쌀·밀을 활용한 디저트 및 가공 레시피 실습으로 구성됐다.

모집 대상은 광주시에 거주하는 시민이면 누구나 신청할 수 있다. 신청은 오는 16일부터 20일까지 광주시 통합예약플랫폼 ‘바로예약’을 통해 온라인으로 접수하면 된다. 기수별 선착순 20명씩 총 180명을 모집한다.

김시라 농업기술센터 소장은 “우리쌀과 우리밀을 활용한 다양한 디저트 가공 기술을 시민들과 공유해 지역 농산물의 우수성을 알리고 쌀 소비의 새로운 가치를 확산하겠다”며 “앞으로도 시민들이 생활 속에서 활용할 수 있는 참여형 교육 프로그램을 꾸준히 운영해 시민 참여 기회를 넓히겠다”고 말했다.