임산부가 전문가와 함께 호암산 치유의 숲에서 심신 안정하며 태아와 교감 숲 산책, 숲속 요가, 자연소재를 활용한 친환경 태교용품 만들기 등 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 2026년 상반기 숲 태교 프로그램을 4월~5월에 걸쳐 6주 프로그램으로 운영한다.

이번 프로그램은 ‘태아와 함께 숲에서 소풍하기’라는 주제로, 임신부의 정서적 안정과 건강한 출산을 돕기 위해 호암산 치유의 숲 내 태교센터에서 태교를 경험하는 프로그램이다. 임산부가 자연 속에서 심신을 안정시키고 태아와 교감할 수 있도록 기획됐다.

주중반(임신부 대상) 6회와 주말반(임신부와 배우자 동반 참여) 6회로 1회당 2시간 30분씩 6주 과정으로 진행된다.

주요 프로그램은 ▲숲 향기 태교 ▲숲 소리 태교 ▲숲 색채 태교 ▲숲 공예 태교 ▲숲 명상 태교 ▲숲 태담 태교 등이다. 복권위원회, 산림청, 한국산림복지진흥원 등의 지원을 받으며 금천구보건소와 산림치유지도사·숲태교지도사로 구성된 풀빛문화연대가 공동으로 주관한다. 전액 무료로 운영된다.

자세한 교육일정은 금천구보건소 누리집 ‘새소식’에서 확인할 수 있다.

임신 16~32주의 금천구 임산부와 배우자면 프로그램에 참여할 수 있다. 프로그램 신청은 16일부터 ‘서울시 임신·출산 정보센터’를 통해 할 수 있다. 선착순 마감한다.

구 관계자는 “숲에서 경험할 수 있는 다양한 감각을 활용해 자연과 교감하고 태아와의 정서적 연결을 강화하는데 도움이 되는 시간이 되도록 구성했다”며 “아이 낳아 키우기 좋은 도시 금천을 위해 환경을 조성하는데 다양한 노력을 지속하겠다”고 말했다.