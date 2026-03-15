크래프톤 98% 하회…인건비·소송비용 반영 상장사 절반 1분기 실적 눈높이 하향

[헤럴드경제=권제인 기자] 지난해 4분기 상장사 10곳 중 6곳이 시장 기대치에 못 미치는 실적을 내놓은 것으로 집계됐다. 실적 부진의 여파로 올해 1분기 실적 눈높이마저 줄줄이 하락하고 있다.

15일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 12일까지 증권사 3곳 이상이 영업이익 추정치를 제시한 246개사 중 158개사(64%)가 컨센서스(시장 평균 전망치)를 밑도는 영업이익을 기록했다. 컨센서스를 웃도는 영업이익을 기록한 기업은 88개사(36%)에 불과했다.

4분기 영업이익이 예상치를 가장 크게 밑돈 기업은 크래프톤으로 컨센서스(1232억원)를 98% 하회하는 24억원의 영업이익을 냈다. 인건비 및 소송 관련 일회성 비용이 반영된 데다, 계절적 비수기 속 모바일 게임 매출이 감소한 영향이다.

금호석유화학의 영업이익은 15억원으로 컨센서스(483억원)를 97% 밑돌며 두 번째로 하회 폭이 컸다. 연말 시장 수요 둔화 및 원재료 가격 하락으로 합성고무 부문 수익이 감소한 영향으로 분석된다.

반면, 예상치를 가장 크게 웃돈 이익을 거둔 기업은 대원제약으로 집계됐다. 대원제약의 4분기 영업이익은 58억원으로 컨센서스(6억원)의 약 10배에 달했다. 작년 4분기 감기 등 호흡기 질환 환자 수가 증가한 점이 호실적을 이끌었다.

엘앤에프의 영업이익은 825억원으로 컨센서스(187억원)의 4배를 웃돌아 두 번째로 상회 폭이 컸다. 녹십자도 46억원의 영업이익을 기록해 컨센서스(11억원)의 4배에 달하는 실적을 냈다.

코스피 시가총액 상위 종목 중에서는 반도체 대형 기업의 호실적이 두드러졌다. 삼성전자가 20조737억원의 영업이익을 기록하며 컨센서스를 8% 웃도는 실적을 냈으며, SK하이닉스 영업이익도 19조1696억원으로 컨센서스를 16% 상회했다.

반면 반도체를 제외한 업종에 속한 기업의 실적은 대체로 기대치를 밑돌았다. 자동차 기업인 현대차(1조6954억원)와 기아(1조8425억원) 영업이익은 컨센서스를 각각 37%, 1% 하회했다.

LG에너지솔루션 영업적자는 4549억원으로 기존 예상(영업적자 615억원)보다 적자 폭이 컸다. 이밖에 한화에어로스페이스(-36%), 두산에너빌리티(-32.0%), HD현대중공업(-22%) 등의 실적도 줄줄이 기대치를 밑돌았다.

4분기 실적 부진 여파로 국내 상장사의 올해 1분기 실적 눈높이도 줄줄이 내려갔다. 에프앤가이드에 따르면 올해 1분기 영업이익 추정치가 제시된 146개 상장사 중 3개월 전 대비 실적 추정치가 하향된 상장사는 68곳이다. 전체 상장사의 47%가 3개월 전 대비 1분기 실적 눈높이가 낮아진 것이다.

전문가들은 최근 미국과 이란 간 전쟁 발발로 지정학적 긴장이 커진 가운데 사태가 장기화할 경우 코스피 이익 추정치가 추가로 하향될 수 있다고 보고 있다. 다만 여전히 상대적으로 이익이 견조한 반도체 업종 중심의 투자는 유효하다는 분석이 나온다.

이경수 하나증권 연구원은 연합뉴스와 통화에서 “중동 사태가 오래 지속될수록 국내 실적 추정치 변화는 분명히 있을 것”이라며 “특히 정유, 증권, 금속업종 등의 민감도가 높을 것”이라고 말했다. 다만 “반도체 업종은 실적 추정치가 계속 올라가고 있고, 코스피 대비 높은 이익 증가율을 보이고 있어 여전히 투자가 유효하다”며 “이밖에 조선, 방산업종도 주목한다”고 부연했다.