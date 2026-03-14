이란 전쟁 여파로 석유·비료 가격 급등 베네수엘라 제재 완화로 공급 시도

[헤럴드경제=김광우 기자] 미국이 이란 전쟁 여파로 석유와 비료 가격이 급등하자 자국 내 농가 타격을 줄일 고육지책으로 베네수엘라 제재를 추가로 완화했다.

로이터 통신은 13일(현지시간) 미국 재무부가 베네수엘라 에너지 산업, 석유화학 품목과 관련한 세 개의 일반 면허를 갱신해 발급했다고 보도했다.

재무부는 이번 조치가 베네수엘라 에너지 산업 활성화를 지원하고 세계 상품 시장 공급을 원활하게 유지하기 위한 것이라고 설명했다.

제재 완화로 미국 기업들은 비료를 포함한 베네수엘라 석유화학 제품을 구매해 미국으로 수입할 수 있게 된다.

또 베네수엘라 전기·석유화학 부문 지원을 위한 상품, 서비스, 기술을 제공하는 것도 허용된다.

단, 최종 계약은 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 별도 승인을 받아야 한다.

미국은 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 전 대통령을 체포한 후 베네수엘라 임시 정부와의 관계 개선을 통해 수교를 재개하고 일련의 제재 완화 조치를 시행 중이다.

그러나 이번 제재 완화는 이란과의 전쟁 후 석유, 비료 가격 급등으로 미국 농가에 부담이 가중되고, 이에 따라 발생할 인플레이션 가능성을 최대한 막고자 실행한 것으로 보인다.

비료는 이란 전쟁 후 호르무즈 해협 운항이 사실상 불가능해지면서 각국이 수입에 차질을 빚고 있는 대표적 품목이다.

전날에도 미국은 유가 급등 흐름을 완화하기 위해 대(對)러시아 제재 일부를 한시적으로 완화, 이미 선적된 석유 제품만 한 달간 판매를 승인하는 조처를 내린 바 있다.

재무부의 한 관계자는 이날 베네수엘라 제재 면제 확대에 대해 “미국 농부들을 지원하기 위해 베네수엘라가 미국으로 직접 비료를 수출할 수 있도록 허용한다”고 설명했다.