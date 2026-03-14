2001년부터 이어온 이재명 대통령과의 인연, 양천에서 실사구시 철학 구현할 ‘대표 친명’ 정원오 성동구청장이 보증한 행정 역량...‘검증된 3선 의원’의 확실한 추진력 구민이 주인 되는 ‘열린선거캠프’ 선언...누구나 참여하는 시민 선대위 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]12년 동안의 헌신적인 의정활동을 마친 우형찬 전 서울시의회 부의장이 13일 더불어민주당 양천구청장 예비후보 등록을 완료하고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.

우 예비후보는 이번 선거의 메인 슬로건으로 ‘더 빠른 양천발전, 속도는 우형찬’을 내걸며 양천의 대전환을 약속했다.

양천의 대표적인 친명 인사로 꼽히는 우 후보는 출마의 핵심 명분으로 ‘이재명 정부의 성공적 국정 구현’을 제시했다.

2001년 언론인 시절 이재명 대통령과 맺은 첫 인연을 정치적 자산으로 강조한 그는, 특유의 거침없는 추진력을 바탕으로 지역 사회에서 ‘양천의 이재명’이라는 평가를 받아왔다.

우 후보는 “이재명 정부의 국정 철학인 ‘실사구시와 민생 중심 행정’을 양천에서 가장 확실하게 증명하겠다”고 포부를 밝혔다.

지난달 3000여 명이 참석한 출판기념회에서 정원오 성동구청장으로부터 두터운 신뢰를 확인받은 점도 눈길을 끈다. 우 후보는 성공한 구청장의 대명사인 정 구청장이 인정한 실력을 바탕으로 양천의 도시 품격을 한 단계 높이겠다는 전략이다.

이번 선거의 차별점은 구민과 함께하는 ‘열린선거캠프’다. 우 후보는 “선거의 주인공은 후보가 아니라 양천구민”이라며 특정 인맥에 국한되지 않고 구민 누구나 정책 제안과 캠페인에 참여할 수 있도록 시민 선대위 문호를 전격 개방했다.

우 후보는 양천의 체질을 바꿀 6대 핵심 과제로 ▲재건축·재개발의 속도감 있는 추진 ▲양천지하철시대 개막 및 대중교통망 확충 ▲AI 기본시대 대응 ▲교육환경 혁신 ▲전 생애 맞춤형 돌봄 체계 구축 ▲문화·체육 인프라 확충 등을 제시했다.

양천에서 53년을 살아온 ‘양천 토박이’ 우 후보는 “골목 구석구석을 누구보다 잘 아는 미래기획통으로서 주민의 삶을 바꾸는 행정을 펼치겠다”며 “12년 의정활동으로 검증된 추진력을 이제 양천구청에서 결과로 보여드리겠다”고 강조했다.

우형찬 예비후보는 예비후보 등록과 함께 목4동 홍익병원 교차로에 선거사무소를 마련하는 등 잰걸음을 내딛고 있다. 주민들의 삶 가까이에 귀를 기울이는 행보로 공식 일정을 시작한 우 후보는 시민 선대위 참여를 희망하는 구민들과의 소통을 최우선으로 선거운동을 이어갈 예정이다.