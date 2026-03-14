전남광주통합특별시장 후보 초청 릴레이 토론

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남·광주 통합특별시장 선거에 출마한 이병훈 후보가 통합특별시 출범을 “지역 미래를 새롭게 설계하는 역사적 전환점”이라고 강조했다.

이 후보는 산업 혁신과 균형 발전을 핵심으로 하는 비전도 제시했다.

이 후보는 지난 13일 오후 광주 남구 CGI센터 내 스튜디오에서 열린 전남광주통합특별시장 후보 토론회에서 통합의 의미와 향후 운영 구상 등을 밝혔다.

이번 토론회는 아시아경제 호남취재본부, 딜사이트경제TV, 위키트리, 헤럴드경제 등 경제 4사가 공동으로 마련했다. 전남광주통합특별시장 후보들을 순차적으로 초청해 정책과 비전을 듣는 방식으로 진행된다. 첫 번째 순서로 이병훈 후보가 참석해 통합특별시 구상과 주요 정책 방향을 설명했다.

이 후보는 전남·광주 통합 의미에 대해 ”31년 전부터 전남과 광주의 행정통합 논의는 여러 차례 시도됐지만 여러 여건과 이해관계 속에서 번번이 성사되지 못했다“며 ”이번에는 이재명 대통령의 전폭적인 지지와 국가균형발전에 대한 강한 의지 속에서 통합 논의가 다시 본격적으로 추진되고 있다“고 말했다.

그는 “전남과 광주가 하나의 특별시로 출범하는 것은 단순한 행정 변화가 아니라 우리 지역의 미래를 새롭게 설계하는 역사적인 전환점”이라며 “그런 중요한 시기에 통합특별시장 선거에 도전하게 된 것은 개인적으로도 매우 큰 책임과 의미를 느낀다”고 했다.

이 후보는 과거 광양군수 재직 시절 동광양시와 광양군 행정 통합을 이끌어 현재의 광양시 출범을 경험한 점을 언급하며 “통합이 지역 발전의 새로운 계기가 되는 과정을 직접 보면서 행정 통합의 중요성을 체감했다”고 말했다.

통합특별시 미래 비전에 대해서는 정부 지원금 20조원을 기반으로 산업 혁신과 미래 산업 육성에 투자하겠다는 구상을 밝혔다.

이 후보는 ”통합이 성공적으로 안착하기 위해서는 현재 논의되고 있는 정부 지원금 20조원만으로는 충분하지 않다고 생각한다“며 ”정부 재정 지원을 기반으로 하되 미래성장 펀드 조성과 민자 유치를 병행하는 투자 전략을 추진하겠다“고 말했다.