[헤럴드경제=이명수 기자] 피트 헤그세스 미국 국방장관은 13일(현지 시간) 이란의 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이에 대해 “그다지 최고 지도자라 할 수 없는 새 지도자가 부상을 입었고, 아마도 (얼굴이나 신체가) 크게 훼손됐을 가능성이 있다는 것을 알고있다”고 밝혔다.

뉴시스에 따르면, 헤그세스 장관은 이날 미 국방부 브리핑에서 이같이 말하며 “그는 전날 성명을 발표했지만 목소리도 없었고 영상도 없었다”고 지적했다.

이어 “이란은 많은 카메라와 녹음기를 갖고 있는데 왜 서면 성명이었을까. 여러분들도 이유를 아실 것이다”며 “그의 부친은 사망했다. 그는 겁먹고 부상을 입었으며 도망치고 있다”고 말했다.

또한 “그는 정통성도 갖추지 못했다. 그들에겐 엉망인 상황인데, 도대체 누가 실권을 누가 있는지, 이란 조차도 모를 것이다”고 덧붙였다.

모즈타바는 전날 국영TV를 통해 발표한 성명에서 “피에 대한 복수”를 천명하고, 호르무즈 봉쇄를 지속하겠다고 선언했다. 다만 성명은 직접 출연 없이 대독 방식으로 이뤄졌는데, 부상 때문에 직접 나설 수도 없었던 것이라고 헤그세스 장관이 지적한 것이다.

미국은 이스라엘과 함께 보름째 이란 공습을 지속 중인 가운데, 이날도 대대적인 공격이 예고됐다.

댄 케인 합동참모본부(합참) 의장은 “군사적 목표 달성을 위해 계속해서 진전을 이루고 있다”며 “오늘은 작전 지역 전역에서 가장 강력한 공격이 이뤄지는 날”이라고 말했다.

그러면서도 그는 “우리는 진전을 이뤘지만 이란은 여전히 아군과 상선들을 해칠 수 있는 능력을 보유하고 있다”고 평가했다.

특히 세계 에너지 주요 운송로인 호르무즈 해협은 사실상 마비상태가 이어지고 있다. 최근에는 이란이 기뢰를 설치해 통행하는 화물선과 유조선을 공격할 것이란 우려가 나온다.

헤그세스 장관은 이란이 기뢰를 설치했느냐는 질문에 “그들이 얘기하는 것은 들었지만 확실한 증거는 없다”고 말했다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 미 해군이 유조선 호위에 나설 수 있다고 언급했으나, 실제 투입은 이뤄지지 않고 있다. 전날 크리스 라이트 에너지부 장관은 당장 투입은 어렵고 이달 말 정도가 예상된다고 밝히기도 했다.

미군도 신중한 접근이 필요하다고 밝혔는데, 위험성이 높은 만큼 당장 투입은 어렵다는 입장으로 보인다.

케인 의장은 투입 준비가 되지 않았느냐는 질문에 “전술적으로 복잡한 환경”이라며 “그곳을 통하는 대규모 작전을 전개하기 전에 군사적 목표에 부합하는 방식으로 일이 진행되고, 안전하고 현명하게 수행되도록 확실히 해야한다”고 말했다.