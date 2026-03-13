글로벌 위기 상황·정부 대응체계 등 논의 윈터스 회장, 韓 증시 견고한 성장 평가에 이 위원장 “국내 기업금융 지원 강화” 당부

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회는 이억원 위원장이 13일 정부서울청사에서 빌 윈터스 스탠다드차타드(SC)그룹 회장과 면담했다고 밝혔다.

이 위원장과 윈터스 회장은 중동 지역의 지정학적 충돌 등 최근 고조되고 있는 글로벌 위기 상황에 대해 논의했다.

윈터스 회장은 중동사태 장기화 가능성과 원유 수급변동 등 향후 전개양상의 높은 불확실성을 고려해 정부 차원의 종합적인 점검과 대응이 중요한 시점이라고 언급하며 최근 한국 정부의 기민한 대응체계에 높은 관심을 표했다.

이에 이 위원장은 “중동상황 관련 관계기관 합동 금융시장반을 구성해 24시간 모니터링 체계를 운영 중”이라고 소개하며 “100조원+α 시장안정프로그램을 적극 가동하는 등 금융시장 안정과 실물경제 영향 최소화를 위해 만전을 기하고 있다”고 전했다.

빌 윈터스 회장은 “한국은 SC그룹 글로벌 사업의 핵심 국가 중 하나로 한국 증시의 견고한 성장세와 향후 발전 가능성을 높이 평가한다”며 “앞으로도 한국 시장에 관심과 투자를 아끼지 않겠다”고 했다.

이 위원장은 생산적 금융 대전환 등 정부가 추진 중인 금융정책 방향성을 공유하며 “SC제일은행이 국내 혁신기업에 대한 기업금융 지원을 강화해달라”고 요청했다. 그러면서 “SC그룹 차원에서도 지속적인 지지와 관심을 가져달라”고 덧붙였다.