지방공무원 등 대상 13일부터 4월 26일까지 접수 숏폼 영상·카드뉴스 분야 신설…수상자 총 12명(팀) 선정

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국지방재정공제회는 지방재정 실무 경험과 교육 효과를 콘텐츠로 확산하기 위한 ‘나도 지방재정 숨은 크리에이터!!’ 공모전을 3월 13일부터 4월 26일까지 개최한다고 밝혔다.

이번 공모전은 공모 분야를 기존 ‘숏폼 영상’에서 ‘카드뉴스’까지 확대하고 단순 제도·개념 설명을 넘어 ▷업무 처리 팁 ▷감사 대응 ▷민원 처리 등 실무 사례 ▷재정공제회 교육 수강 전·후 업무 이해 개선 ▷교육 내용을 업무에 적용한 사례 등 ‘학습 경험과 교육 효과’가 드러나는 콘텐츠를 발굴할 계획이다.

공모 주제는 재정공제회가 운영하는 지방재정교육 과정 4개 분야(재무결산, 회계지출, 지방계약, 공유재산)며, 지방공무원은 물론 지방자치단체 관련 법령을 적용받는 기관(지방공기업, 출자·출연기관, 교육청, 지방의회 등) 직원도 개인 또는 팀으로 참여할 수 있다.

참가자는 숏폼 영상(MP4) 또는 카드뉴스 이미지(JPG 또는 PNG)와 신청 서류를 메일로 제출하면 ㅁ된다.

심사는 내·외부 전문가 심사와 온라인 투표를 연계해 공정성과 참여도를 함께 높인다. 1·2차 심사를 통과한 후보작은 재정공제회 지방교육 전문 유튜브 채널 ‘LOFA 에듀TV’를 통해 공개되고, 온라인 투표 결과를 반영해 최종 수상작을 선정한다.

‘숏폼 영상’ 분야는 대상 1팀(150만원), 최우수상 2팀(각 80만원), 우수상 3팀(각 50만원)을, ‘카드뉴스’ 분야는 대상 1팀(100만원), 최우수상 2팀(각 60만원), 우수상 3팀(각 40만원) 등 총 12점, 총상금 800만원을 시상한다.

수상작은 향후 유튜브와 발간물 등을 통해 교육 및 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.

정선용 재정공제회 이사장은 “지방재정 현장에서 축적된 경험과 노하우, 교육 효과 등이 콘텐츠로 공유돼 실무에 도움이 될 수 있도록 ‘숨은 콘텐츠 고수’들께서 많이 응모해 주시기를 바란다”며 “재정공제회는 지방재정 실무 전문가 양성을 위해 앞으로도 교육 서비스 확대와 참신한 콘텐츠 발굴에 더욱 힘을 쏟겠다”고 말했다.