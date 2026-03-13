[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]이칠구 국민의힘 포항시장 예비후보는 철강 중심의 산업도시 포항을 AI(인공지능)와 첨단산업이 결합된 ‘미래형 산업 거점도시’로 대전환하겠다고 12일 밝혔다.

이 예비후보는 이날 포항테크노파크 대강당에서 포항 미래 100년을 책임질 구체적인 실행 방안을 설명하고 ‘AI 산업 고도화 전략’ 3대 핵심 과제에 대한 소통의 시간을 가졌다.

먼저 ‘포항 AI 산업 클러스터’ 조성 및 인프라 구축이다. 포스텍과 지역 내 연구기관을 중심으로 AI 연구소와 관련 기업, 스타트업이 한데 모이는 ‘포항 AI 산업 클러스터’를 조성할 방침이다.

특히 대규모 데이터센터를 유치해 포항을 동해안권 AI 산업의 허브로 육성하겠다는 계획이다.

이어 포항의 주력 산업인 철강과 이차전지 분야에 AI 기반 스마트 공정을 전격 도입해 생산성을 극대화하고 글로벌 경쟁력을 확보한다.

또 ‘AI 스타트업 100개 육성 프로젝트’와 창업펀드 등 조성할 예정이다.

이칠구 예비후보는 “포항 산업 지도를 AI 중심으로 재편해 다음 100년을 책임질 강력한 성장 동력을 반드시 만들어 내겠다”고 말했다.