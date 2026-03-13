“전고체 배터리가 휴머노이드 로봇 시대의 궁극적인 ‘게임 체인저’가 될 것입니다.”

현장석(사진) 삼성SDI 전략마케팅실 상무는 12일 서울 코엑스에서 열린 ‘인터배터리 2026’의 부대행사 ‘더 배터리 컨퍼런스’에서 “전고체 배터리는 절대적인 안전성을 보장하는 동시에 가벼우면서도 높은 용량으로 로봇 가동시간을 8시간까지 늘릴 수 있는 혁신적 설루션”이라며 이같이 강조했다.

특히 전날 삼성SDI가 처음 공개한 전고체 배터리의 새 명칭 ‘솔리드스택’을 거듭 언급한 뒤 “전고체 분야에서 1000여 건의 특허 출원과 500여 건의 특허 등록 건수를 보유하는 등 글로벌 업계에서 독보적 기술을 보유하고 있다”고 자신했다.

이어 “내년까지 전고체 배터리의 양산 준비를 마무리하고, 글로벌 로봇 시장에서 배터리 기술 표준을 정립할 것”이라고 말했다. 이어 현 상무는 전 세계 로봇 시장 전망과 관련, 지난해 50만대 수준이었던 서비스 로봇(휴머노이드, 운송용, 의료용, 농업용 등) 수요가 오는 2030년에는 4배 이상인 204만대까지 늘어날 것으로 예상된다고 밝혔다.

연평균 시장 성장률이 32%에 달하는 셈으로, 특히 휴머노이드 로봇이 이 가운데 절반인 100만대에 달할 것이라고 설명했다.

그러면서 로봇용 배터리의 4대 핵심 요소로 고에너지밀도 및 급속 충전, 고출력, 안전성, 설계 유연성 등을 꼽으며, 이를 실현하기 위해 원통형 배터리 고도화, 플렉시블 팩 설계, 열확산 차단 기술 등의 확보에 집중하고 있다고 밝혔다. 권제인 기자