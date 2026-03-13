[헤럴드경제=장연주 기자] 송영길 전 더불어민주당 대표가 친여 성향의 유튜브 채널을 운영하고 있는 김어준 씨에게 “괴물과 싸우다가 괴물이 되고 있는 건 아닌지 돌아보라”며 자기 검열이 필요하다고 비판했다.

송 전 대표는 12일 밤 CBS라디오 ‘박재홍의 한판 승부’와 인터뷰에서 김어준 씨의 유튜브 방송에서 ‘이재명 대통령 공소취소 거래설’이 언급돼 여권을 발칵 뒤집어 놓은 상황과 관련해 “장인수 기자가 전혀 없는 이야기를 하진 않았을 것인데 그렇다면 누군가 개인의 뇌피셜을 (장 기자에게) 말한 것 아닌가 싶다”며 “그렇기에 어떤 한 사람의 의견을 확대 해석하는 건 적절치 않다”고 지적했다.

이에 진행자가 “진보 진영 분열의 소지를 던진 김어준 씨 방송 자체도 좀 문제가 있는 것 아니냐”고 묻자 송 전 대표는 “정치인이든 언론인이든 영향력, 권력이 커질수록 그에 따르는 책임감도 커진다”며 김씨 역시 영향력에 걸맞은 책임 의식이 필요하다고 강조했다.

그는 이어 “저 자신은 니체가 말한 ‘괴물과 싸우다가 괴물이 돼서는 안된다’는 명제를 갖고 늘 자기 검열을 하고 있다”며 “김어준 씨 역시 괴물이 되어가고 있는 건 아니지 성찰할 필요가 있다”고 덧붙였다.

송 전 대표는 이어 “제가 그래도 명색이 집권당 대표를 했던 사람이고 3년을 싸워서 무죄 확정판결을 받았지만 뉴스공장에선 단 한 줄도 취급하지 않았다”며 “조선일보도 보도하는데 저를 완전 투명인간 취급했다. 김어준 씨가 사람을 가려 받는 것 같다”고 비판했다.

그러면서 그는 “김어준 씨 측으로부터 출연 요청을 받은 적도 없지만, 받아도 안나가고 싶다”며 출연 거부 의사를 밝혔다.

송 전 대표는 또 “특정 유튜브에 국회의원들이 알현하듯이 줄 서있는 모습은 좋지 않다”며 “우리가 국민의힘과 관련해 고성국이나 전한길 유튜버를 비판하듯이 우리 스스로도 돌아 볼 면이 있다”고 강조했다.