[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 박신혜가 한부모가정을 위해 1억 원을 기부하며 따뜻한 나눔을 전했다.

국내 최초 국제구호개발 NGO 희망친구 기아대책은 13일 박신혜가 2012년부터 글로벌 팬과 함께해온 ‘별빛천사 프로젝트’ 일환으로 한부모가정 지원을 위한 후원금 1억원을 기탁했다고 밝혔다.

박신혜는 지난 8일 종영한 tvN 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’에서 ‘홍금보’ 역을 연기하며 한부모가정의 삶과 어려움에 대해 공감한 것을 계기로 기부 했다.

그는 “드라마 속 301호 기숙사에서 미숙과 봄이의 현실과 마주하며 그와 같은 고민과 어려움을 겪는 한부모가정에 도움과 온기를 전하고 싶었다”고 말했다.

기아대책은 이번 후원을 통해 경제적·정서적 어려움을 겪는 한부모가정을 대상으로 생계와 양육 지원 등 실질적인 도움을 제공할 계획이다. 특히 양육과 생계를 동시에 책임져야 하는 가정의 부담을 덜고 자녀들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지원을 이어갈 예정이다.

최창남 희망친구 기아대책 회장은 “한부모가정은 경제적 어려움뿐 아니라 돌봄과 양육 부담까지 홀로 감당해야 하는 경우가 많다”며 “박신혜 홍보대사의 나눔이 어려움을 겪는 가정에 실질적인 도움이 되고 우리 사회가 한부모가정에 더 많은 관심을 갖는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

박신혜는 2011년 기아대책과 인연을 맺은 뒤 홍보대사로 활동하며 국내외 소외계층 지원에 꾸준히 참여하고 있다. 2012년 시작된 ‘별빛천사 프로젝트’는 박신혜와 팬클럽 별빛천사, 소속사 솔트 엔터테인먼트, 기아대책, 글로벌 팬들이 함께 이어가고 있는 나눔 프로젝트다.

또 박신혜는 2012년과 2016년 아프리카 가나와 필리핀 마닐라에 다목적 교육센터 ‘신혜 센터’를 건립해 현지 아동을 지원했다. 국내에서는 2020년 지역아동센터 개보수 지원 사업을 진행했고, 2025년에는 겨울철 취약계층 난방비 지원에도 참여했다.