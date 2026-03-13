섬박람회 연계 관광상품 개발 국내외 관광객 유치

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 2026여수세계섬박람회 조직위원회는 국내외 관광객 유치를 위한 협력 체계를 구축하고 섬박람회 관광상품 개발 및 홍보 협력을 강화하기 위해 공식 여행사와 여행업계 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 오리엔테이션을 개최했다

지난 10,11일 이틀간 베네치아 호텔에서 열린 행사에서 여수섬박람회 조직위는 단체 관람객 유치 인센티브를 비롯해 섬 관광 프로그램 운영 계획 등을 안내했다.

이어 돌산읍 진모지구 주행사장을 비롯해 돌산남산공원, 이순신광장, 진남관, 마래터널 등 여수 주요 관광지를 방문하며 섬박람회 연계 관광상품 개발을 위한 현장 답사를 추진했다.

섬박람회 조직위 조형근 기획본부장은 “공식 여행사와의 협력을 통해 섬 박람회와 여수 지역 관광자원을 연계한 다양한 관광상품을 개발하고 국내외 관광객 유치에 적극 나설 계획”이라고 말했다.

2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 올해 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 돌산 진모지구, 금오도, 개도 등지에서 개최된다.