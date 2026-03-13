[헤럴드경제=민성기 기자] 성폭행 혐의로 검찰에 송치된 뮤지컬 배우 남경주가 평소 지인들 사이에서 끔찍한 애처가로 유명했던 것으로 전해졌다.

12일 유튜브 채널 ‘연예 뒤통령 이진호’에는 ‘끔찍한 애처가였어요. 뮤지컬 업계 발칵! 남경주 소름 돋는 두 얼굴’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이진호는 “지인들에 따르면 남경주는 사건이 검찰로 송치된 이후에도 주변인들과 평소처럼 연락을 이어갔던 것으로 알려졌다. 별다른 이상 징후가 없었던 탓에 가까운 지인들조차 사건의 존재를 전혀 알지 못했다”고 밝혔다.

그는 “사건이 알려진 뒤 업계 내부에서는 큰 충격 속에 사건 자체를 공개적으로 언급하기를 꺼리는 분위기까지 형성된 것으로 전해졌다”고 설명했다.

이진호는 “남경주는 2005년 11세 연하의 아내와 결혼했다. 2001년 팬이었던 아내가 사인을 요청하면서 연인으로까지 발전하게 된 영화 같은 케이스였다”고 했다.

이어 “업계 관계자들 앞에서도 남다른 금슬을 과시하면서 주위에 부러움을 사기도 했다. 이들 부부에게는 딸이 한 명 있다. 남경주는 아내와 딸을 잘 챙기기로 정평이 난 인물이었다”고 밝혔다.

앞서 2022년 6월 뮤지컬 배우 옥주현이 동료 배우인 김호영을 고소하면서 뮤지컬 업계가 논란에 휩싸였을 당시 남경주는 최정원, 박칼린 등 1세대 뮤지컬 배우들과 함께 고소 사건에 대해 비탄한 마음을 금치 못하고 있다는 입장을 밝히기도 했다.

이 과정에서 남경주의 과거 두 차례 음주 운전과 한 차례 무면허 운전 전력이 다시 언급되며 논란이 일기도 했다. 당시 비난이 본인뿐 아니라 가족에게까지 이어지면서 남경주가 큰 괴로움을 겪었다는 이야기도 전해졌다.

이진호는 “이처럼 가족을 끔찍이 생각하는 인물로 알려져 있었던 만큼 사건이 알려진 이후 업계에서는 더욱더 납득하기 어렵다는 반응이 나오고 있다”고 했다.

서울 방배경찰서는 지난 2월 남경주를 위력에 의한 간음 혐의로 서울중앙지검에 송치했다. 남경주는 지난해 서울에서 피해 여성 A 씨를 상대로 범행을 저질렀다. A 씨는 현장을 벗어난 직후 112에 신고해 피해 사실을 알린 것으로 전해졌다. 남경주는 경찰 조사 과정에서 범행을 강하게 부인한 것으로 전해졌으나 경찰은 혐의가 인정됐다고 보고 검찰에 송치했다.

이번 사건은 ‘위력 행사 여부’가 유무죄를 가르는 판단 기준이 될 것으로 보인다. 이진호는 “위력에 의한 간음은 물리적 폭행뿐 아니라 행위자의 사회적 지위나 영향력 때문에 피해자가 거부하기 어려운 상황이 있었는지 여부가 중요한 판단 기준이 된다. 전문가들은 겉으로 드러난 폭력이나 강압이 없더라도 상대방이 불이익을 우려해 거부하지 못한 상황이었다면 범죄가 성립할 가능성이 있다”고 부연했다.