보건환경연구원, 복지시설 2750여 상자 전달

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시 보건환경연구원은 지역 사회복지시설 10개소에 올해 1년간 안전 농산물을 무상 제공하고 있다.

지원 대상은 5개 자치구 추천을 받아 선정한 북구 솔잎쉼터(대표 부덕임)등 10곳이다. 이 중 4곳은 지역 내 복지시설에 골고루 도움을 주기 위해 올해 신규 지원 대상으로 선정했다.

보건환경연구원은 올해 서부·각화농(수)산물도매시장 경매 전·후 농산물 2800건에 대해 주·야간 상시 검사를 실시, 잔류농약 허용 기준에 적합한 안전 농산물 2750여 상자(4000만원 상당)를 사회복지시설에 제공할 계획이다.

보건환경연구원은 지난 2011년 서부 농수산물검사소가 설치된 이래 매년 복지시설에 안전 농산물을 지원했으며, 지난해에는 2876상자를 제공해 복지시설 운영을 도왔다.

강인숙 광주보건환경연구원 식품의약품연구부장은 광주에 안전한 농산물이 유통되도록 잔류농약 검사에 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 안전 농산물을 복지시설에 지원하는 나눔 행정을 지속적으로 펼치겠다”고 말했다.