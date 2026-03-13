넷플릭스 “세계관 확장으로 팬들 놀라게 할 것”

[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스가 역대 최고 흥행작 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)의 속편 제작을 공식화했다.

넷플릭스는 12일(현지시간) 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “‘케데헌’이 매기 강 감독과 크리스 아펠한스 감독이 쓰고 연출하는 속편으로 돌아올 것”이라고 밝혔다.

매기 강 감독은 속편 제작 소감에 대해 “한국 감독으로서 관객들이 한국의 이야기와 한국 캐릭터를 더 보고 싶어한다는 사실이 매우 자랑스럽다”면서 “우리가 만든 세계에는 아직 보여줄 이야기가 너무 많다”고 전했다.

크리스 아펠한스 감독 또한 “이 캐릭터들은 우리에게 가족 같은 존재이자, 그들의 세계는 우리의 두 번째 집”이라고 소개하며 “다음 이야기를 쓰고, 그들을 새로운 도전에 던져 성장하는 모습을 보여주며, 음악과 애니메이션, 스토리가 결합되는 방식의 한계를 확장하고 싶다”고 말했다.

소니 픽처스 애니메이션도 본편에 이어 속편 제작을 함께 한다.

벨라 바자리아 넷플릭스 최고 콘텐츠 책임자는 “우리는 소니 픽처스 애니메이션과 함께 이 세계관을 더욱 확장해 전세계 팬들을 놀라게 하고 기쁘게 할 것”이라고 밝혔다.

크리스틴 벨슨 소니 픽처스 애니메이션 대표는 “강 감독과 아펠한스 감독은 자신들만의 독특한 시선으로 전 세계 관객이 사랑한 이야기를 만들어냈다”면서 “다음 이야기에서 그들의 비전을 확장하게 돼 매우 기쁘다”며 소감을 전했다.