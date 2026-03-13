- 대상 천안신부초 김은빈·탑동초 오윤채·예산여중 한지수 학생 등 총 47점 선정

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 ‘2026년 세계 물의 날(3월 22일)’을 기념해 개최한 그림공모전에서 김은빈(천안신부초)·오윤채(당진탑동초)·한지수(예산여중) 학생이 대상의 영예를 안았다고 13일 밝혔다.

올해 세계 물의 날 기념 그림공모전 주제는 ‘물과 성별(UN 주제)’이다.

도는 여성이 물 긷는 노동에서 겪는 불평등과 위험을 줄이기 위한 실천 방안과 성별을 고려한 안전한 위생 환경 조성 등 물의 평등함과 환경보호의 중요성을 다시 한 번 각인하는 계기를 마련하고자 공모전을 개최했다.

작품은 초등부 35개교 86점, 중등부 10개교 12점 등 총 45개교에서 98점이 접수됐으며, 심사는 도 물관리정책과와 도교육청 미래인재과, 한국미술협회 충남지회 소속 심사위원들이 맡았다.

대상을 수상한 김은빈 학생의 ‘깨끗하게 쓰는 물, 아이에게 주는 선물’, 오윤채 학생의 ‘물처럼 공평한 교육의 기회’, 한지수 학생의 ‘나는 학교에 가고 싶습니다’는 주제 적합성과 작품성, 창의성 등에서 높은 평가를 받았다.

이어 ▷최우수상 김사랑(계룡대실초), 최정헌(새샘초), 강다윤(백석중) ▷우수상 권서율(서남초), 지소윤(탑동초), 박민주(쌍정초), 김가연(탑동초), 오예령(홍북중) ▷기타 특선 13명, 입선 23명을 선정했다.

시상식은 오는 20일 아산시청 시민홀에서 열리는 ‘2026년 세계 물의 날 기념식’에서 진행될 예정이다.

수상작은 도 누리집에서 확인할 수 있으며, 향후 도청사 내에 전시할 계획이다.

도 관계자는 “이번 공모전이 자라나는 어린 세대들에게 물의 소중함을 일깨우는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 이러한 공모전을 지속적으로 개최해 깨끗한 물에 대한 국민들의 관심을 유도하겠다”고 말했다.